Vor dem Landgericht Verden hat auch der mitangeklagte Bruder des mutmaßlichen Drogendealers seine Beihilfe gestanden. (Björn Hake)

Der 26-Jährige aus Stuhr, der vor dem Landgericht Verden einen schwunghaften Betäubungsmittelhandel per Internet eingeräumt hat, muss mit einer Unterbringung im Maßregelvollzug rechnen. Eine entsprechende, dringende Empfehlung hat am Mittwoch die psychiatrische Sachverständige in dem Prozess abgegeben. Der einträgliche, virtuelle Drogendeal diente dem Mann auch dazu, seinen erheblichen Eigenbedarf zu finanzieren.

Inga Deutschmann, Fachärztin für Psychiatrie aus Oldenburg, hat bei dem Angeklagten eine „dissoziale Persönlichkeitsakzentuierung“ sowie einen längeren „Missbrauch multipler Substanzen“ diagnostiziert, vor allem von Kokain und Alkohol. Sein Suchtmittelkonsum habe vor etwa zehn Jahren begonnen und sich von alkoholischen Getränken und Cannabis über Speed und Ecstasy bis hin zu Kokain gesteigert, das er seit 2017 bevorzugte. Als „Vorteil“ seines Koks-Konsums soll er gegenüber der Gutachterin eine „faszinierende Leistungssteigerung“ bei der Arbeit festgestellt haben.

Zwischen Januar und April 2018 hat der berufslose Mann laut Anklage über 250 Rauschgiftverkäufe abgewickelt. Vor Beginn seines Online-Geschäfts mit dem Titel „Zeus-Imperium“ hatte er sich einen erheblichen Vorrat an diversen Betäubungsmitteln angelegt. Den Namen des Lieferanten will er nicht preisgeben. Aus dem Bestand bediente er sich auch selbst nicht zu knapp. Die Beeinflussung durch Drogen ging nach Ansicht der Sachverständigen aber nicht so weit, dass bei dem Angeklagten die Einsichtsfähigkeit in sein illegales Treiben beeinträchtigt war. Laut Deutschmann war auch seine Steuerungsfähigkeit „voll erhalten“.

Ohne gezielte suchttherapeutische Maßnahmen und Hilfestellung werde er aber „aller Wahrscheinlichkeit nach“ wieder zu Drogen greifen, so die Einschätzung der Sachverständigen. Mithin sei auch die Gefahr der Begehung neuer Straftaten als hoch einzuschätzen, sagte Deutschmann. Seine Suchtproblematik habe der Angeklagte mittlerweile erkannt. Dass bei ihm „Therapiebereitschaft“ besteht, hat der Mann am dritten Verhandlungstag ebenfalls vor Gericht beteuert. Zur Unterstreichung seiner aktuellen Einstellung schilderte er, wie schlecht es ihm in der Schlussphase, kurz vor der Festnahme Ende 2019, ergangen sei.

In strafrechtlicher Hinsicht ist der gebürtige Bremer alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Dies offenbarte der obligatorische Auszug aus dem Bundeszentralregister mit insgesamt elf Eintragungen seit dem Jahr 2009. Es schlagen jedoch keinerlei Gewalttaten zu Buche. Das Dasein hinter Gittern hat der Angeklagte schon früh kennengelernt. Schon als Jugendlicher hatte er sich auf Computerbetrug spezialisiert und war 2014 vom Amtsgericht Syke zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Kurze Freiheits- und Geldstrafen hagelte es auch, unter anderem von den Amtsgerichten Bremen, Delmenhorst und sogar Bad Kreuznach.

Der drei Jahre ältere, nicht vorbestrafte Bruder, der wegen Beihilfe mit auf der Anklagebank in dem Prozess sitzt, hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nun ebenfalls eingeräumt. In seiner Einlassung schilderte der ältere Bruder auch die zeitweise dramatische Familiengeschichte. Er habe dem Jüngeren, der kein Konto besaß, „helfen“ wollen, an Geld zu gelangen, erklärte er. Mit der Umwandlung von Bitcoins in Euro habe er sich ausgekannt. Dass der Bruder mit Drogen handelte, sei ihm bekannt gewesen.