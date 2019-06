Ist in Seckenhausen angekommen: Pastorin Judith Matthes übernimmt die Stelle nun auch formell. (Eike Wienbarg)

Stuhr-Seckenhausen. Wenn Judith Matthes an ihren ersten Tag in Seckenhausen zurückdenkt, kommen ihr zwei Erinnerungen in den Sinn: „Es war dunkel“, sagt die Pastorin mit Blick auf den Beginn ihres Dienstes in der Gemeinde Stuhr an einem Wintertag. „Und auf einmal konnte ich Bremen Eins hören“, berichtet sie mit einem Schmunzeln über den ungewohnten Radioempfang. Das ist jetzt drei Jahre her. Damals kam Matthes aus dem Vikariat auf ihre erste Pastorenstelle in Seckenhausen. Am kommenden Sonntag, 23. Juni, findet nun ihr Einführungsgottesdienst zum Ende ihrer Probezeit statt.

Mit dem Gottesdienst wird die 33-Jährige auch formell als Pastorin in der Gemeinde bestätigt. Die Formalitäten sahen aber auch noch etwas anderes vor. „Ich habe mich auf meine eigene Pfarrstelle beworben“, erzählt Matthes. Denn so ist der offizielle Weg. Da Seckenhausen ihre erste Stelle als Pastorin war, konnte sie sich diese nicht aussuchen. „Die erste Pfarrstelle wird zugeteilt“, erklärt sie den Prozess. Nur die Region können sich die Anwärter auswählen.

Matthes, die ursprünglich aus Burgwedel bei Hannover stammt, absolvierte ihr Vikariat, also die Ausbildung zur Pastorin, in Scharnebeck bei Lüneburg. Am Ende wurde sie dann nach Seckenhausen geschickt. „Für mich haben sich die drei Jahre wie eine Probezeit angefühlt“, berichtet die Pastorin und ergänzt: „Man lernt, wie sich das Leben in den drei Jahren verändert.“ Damit spielt sie vor allem auf die Versetzung ihres Lebensmittelpunktes an. So lebt ihre Familie immer noch in Burgwedel. „Das ist eine Herausforderung“, sagt sie, aber betont auch: „Viele müssen für ihren Beruf den Freundeskreis aufgeben.“

Ihren Empfang in Seckenhausen hat Matthes ebenfalls noch in guter Erinnerung: „Alle haben mich sehr herzlich willkommen geheißen“, erzählt sie. Auch wenn bei einigen die Überraschung groß war, dass eine so junge Pastorin vor ihnen stand, berichtet Matthes weiter. Danach startete aber schnell das gegenseitige „Beschnuppern“. Matthes lernte nach eigenen Angaben hier im etwas höheren Norden einen „anderen Schlag Menschen“ kennen, „aber alle sind sehr lieb und freundlich.“ Als Pastorin genieße sie eine „Menge Vertrauensvorschuss“.

Nach und nach lernte sie ihre Gemeinde kennen – und schätzen. „Wir haben gut zusammengefunden“, blickt Matthes auf die Jahre in Seckenhausen zurück. Mittlerweile wisse sie, wer in welchem Haus wohnt und freut sich, wenn sie Jugendliche, deren ältere Geschwister sie konfirmiert hat, ebenfalls in der Kirche willkommen heißt. Auch die Zusammenarbeit mit den Ehren- und Hauptamtlern der Kirchengemeinde funktioniere gut, so die Pastorin. „Man muss viele Bälle in der Luft halten, manchmal fällt aber auch einer runter und dann braucht man die Leute draußen“, sagt sie und freut sich über die Unterstützung von außen. „Als Pastorin ist man nicht alleine die Gemeinde“, betont sie.

Mit der Martin-Luther-Kirche, die in ihrer Betonbauweise einen ganz eigenen Charme aufweist, sei sie mittlerweile auch „warm geworden“. „Außer im Winter. Da ist sie kalt“, sagt Matthes mit einem Lachen. An dem Gebäude schätze sie vor allem das integrierte Gemeindehaus und die kurzen Wege. „Es ist eine Kirche, in der man leben kann“, sagt Matthes.

Um nun auch formell Pastorin auf Lebenszeit zu sein und die Stelle in Seckenhausen zu bekommen, wurde sie im Frühjahr vom Kirchenvorstand gewählt. Am 12. Mai musste Matthes dann noch eine Aufstellungspredigt halten. Dort hätten die Gemeindemitglieder noch Einspruch gegen ihre Wahl erheben können. Aber das passierte nicht. So steht am Sonntag der Einführungsgottesdienst an. Sie habe gemerkt, dass sie und der Beruf zusammenpassen, berichtet Matthes. „Ich habe gemerkt, wie es sich anfühlt“, ergänzt sie. Als Pastorin müsse sie „viele kleine und große Dinge im Blick“ haben. „Vorher hatte ich nie die volle Verantwortung zu tragen“, sagt Matthes über die anstehende Veränderung.

Auch für die Zukunft in der Gemeinde hat die Pastorin schon Pläne. „Wir wollen einen Jugendtreff gründen“, berichtet sie. Dieser soll vor allem Jugendliche nach der Konfirmation ansprechen. Matthes ist ebenso froh, dass es in der Gemeinde Raum gibt, um sich auszuprobieren. Einen Wunsch habe sie schon seit Langem: „Ich habe den heimlichen Traum, einmal im Monat den Gottesdienst abends zu feiern“, sagt sie. „Ich bin neugierig, wie es weiter geht“, freut sich Matthes, auch die kommenden Jahre in Seckenhausen zu verbringen.



Der Einführungsgottesdienst von Judith Matthes findet am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr in der Martin-Luther-Kirche, Industriestraße 8, in Seckenhausen statt.