Stuhr-Brinkum. Einige Anwohner und Gewerbetreibende an der Syker Straße in Brinkum fühlen sich gestört: Immer wieder komme es rund um die beiden öffentlichen Bänke und den dazugehörigen Abfalleimer zwischen den Hausnummern 22 und 24 zu einer „unerträglichen Situation“. Seit Jahren werde der Ort immer mehr zu einer „Dreck-Ecke“, berichtet ein Anwohner. So seien die Bänke oft verschmutzt, der Mülleimer quille über und der alte, große Kastanienbaum werde als Toilette genutzt. Auch die Vorgärten und die anliegenden Geschäfte werden von dem Müll wie Plastik, Alufolien, Dosen und Papier in Mitleidenschaft gezogen.

Mit ihren Beschwerden haben sich die Anwohner nun an die Gemeinde Stuhr gewandt. Ein Vorschlag von ihnen ist, die Bänke vor Ort zu entfernen. „Ältere Mitmenschen setzen sich ohnehin nicht auf dermaßen dreckige Bänke“, heißt es dazu. Auch eine regelmäßige Reinigung nütze nur wenig, da sich am nächsten Tag das gleiche Bild biete. „Das sind wirklich unhaltbare Zustände in der Brinkumer Hauptstraße“, so die Anwohner in einem Schreiben an die Verwaltung.

Laut Angaben von Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte ist der Gemeinde die Situation rund um die Bänke bereits länger bekannt. Daher sei der Bauhof angewiesen worden, den Ort zweimal wöchentlich zu reinigen, berichtet Korte. Der Standort zwischen zwei Imbissen lade gerade in Corona-Zeiten zum Verzehr der Speisen vor Ort ein, sagt er weiter. Daher habe die Gemeinde Ende März das Gespräch mit den Betreibern am Platz gesucht, berichtet der Stuhrer Verwaltungschef. Sie seien gebeten worden, „daran mitzuwirken, dass das Gesamterscheinungsbild des Umfelds besser wird“. So sollen sie unter anderem mithelfen, den Müll an den Bänken einzusammeln, und ihre Kunden darauf hinweisen, ihre Speisen nicht im Umkreis von 50 Metern rund um die Geschäfte zu verzehren. „Beide haben große Bereitschaft gezeigt und wollen sich kümmern“, sagt Korte über die Gespräche.

Weiter habe Verwaltung die Polizei um stärkere Kontrollen vor Ort gebeten. Das zuständige Kommissariat in Weyhe habe dies auch zugesagt. Auch die Streetworker der Gemeinde sollen eingebunden werden und „positiv auf das Verhalten der Jugendlichen“ einwirken, so Korte weiter.

Dem Wunsch einiger Anwohner nach einem Abbau der Bänke möchte die Gemeinde zunächst nicht folgen. „Die Bänke wurden in den 1990er-Jahren im Zuge der Umgestaltung der Syker Straße aufgestellt, da immer wieder der Wunsch nach Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum an die Gemeinde herangetragen und die Standorte seinerzeit mit den Anliegern abgestimmt wurden“, erklärt Korte. Daher tue er sich schwer, diese Bänke einfach zu entfernen. Die Gemeinde werde die Situation rund um die Bänke aber weiterhin im Blick behalten.