Erneut sind an Haushalte im Wohngebiet Briseck in Stuhr-Brinkum Briefe mit einer weißen Substanz verschickt worden. (Björn Hake)

In der Johanna-Spyri-Straße im Wohngebiet Briseck in Stuhr-Brinkum sind erneut Briefe mit einer weißen Substanz an mehrere Haushalte verschickt worden. Das teilte die Polizei Weyhe am Dienstagnachmittag mit.

Bereits am 6. April hatte Briseck-Anwohner in der Johanna-Spyri-Straße, Ânna-Seghers-Straße und Ricarda-Huch Straße solche Briefe erhalten, was einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Gesundheitsamt zur Folge hatte. Bei der seinerzeit in den Briefumschlägen gefundenen weißen Substanz handelte es sich um ein Zucker-Stärke-Gemisch. Eine Gefahr für Bürgerinnen und Bürger bestand zu keiner Zeit.

Vor diesem Hintergrund geht die Polizei Weyhe davon aus, dass es sich auch bei der jetzt in den Briefen gefundenen weißen Substanz um einen ungefährlichen Stoff handelt. Die Polizei bittet aber darum, die Briefe für das weitere Ermittlungsverfahren in der Weyher Polizeistation abzugeben. (rab)