Einige Stuhrer Bürger und Anwohner der Leester Straße kritisieren die Baumfällungen an der Ortsumgehung Brinkum weiterhin massiv. (Michael Galian)

Stuhr. Die Baumfällungen der vergangenen Wochen in der Gemeinde Stuhr sorgen weiterhin für Verärgerung. Vor allem der Kahlschlag an der Ortsumgehung Brinkum (B 6) ruft immer noch Unmut hervor. Bürger, die verteilt über die Gemeinde leben, haben sich aus diesem Grund zusammengeschlossen und beraten gemeinsam über das Vorgehen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) in Nienburg. „Das grüne Band in Stuhr gibt es nicht mehr“, bedauert Lutz Keilhack-Brecht und blickt auf den Hang an der Bundesstraße 6, der nur noch vereinzelt Bäume vorweist. Er und seine Ehefrau Sonja Keilhack-Brecht wohnen an der Leester Straße und haben die Baumfällungen daher vor der eigenen Haustür mitbekommen.

„Bislang wurde uns Bürgern von keiner Seite eine konkrete Vorgehensweise im Hinblick auf die abseits der B 6 hinter dem Wall vorgenommenen Rodungsarbeiten und einer von uns verlangten standortgerechten insektenfreundlichen Neuanpflanzung mitgeteilt“, kritisiert Sonja Keilhack-Brecht und sagt weiter: „Das sich bietende Bild für uns Anwohner ist einfach nur erbärmlich.“

Laut Ratsherr Bernhard Helmerichs von den Stuhrer Grünen ist der Wunsch der Bürger nun, dass der Schaden aufgehoben wird und es zu einer Aufforstung kommt. Dieses Anliegen erläuterte er auch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Die Gemeinde solle mobilisiert werden und einfordern, dass der Schaden beseitigt werde. Auch solle nicht, wie von der NLSTBV vorgeschlagen, zwei Jahre mit einer Nachpflanzung gewartet werden. Zeitnah sollten zumindest Blütenpflanzen sowie insektenfreundliche Gehölze angepflanzt werden. Außerdem sollten dann klima-angepasste Bäume wieder aufgeforstet werden, artikulierte Helmerichs die Forderungen im Rat.

„Es ist kein Kompromiss mit uns Bürgern gefunden worden“, fasst Helmerichs die Situation zusammen. Ein weiterer Kritikpunkt der Bewohner der Leester Straße ist, dass die Lautstärke enorm zugenommen habe, seitdem der Schutzwall aus Bäumen nicht mehr vorhanden sei.

Diesem Eindruck widerspricht jedoch Uwe Schindler, Leiter der NLSTBV in Nienburg: Es sei „physikalisch unmöglich“, dass der vorherige Wall einen derartigen Lärmschutz geboten hätte. Dies sei eher bei großen Wäldern möglich. Der Unmut der Bürger ist für Schindler dennoch verständlich. „Wir werden in Zukunft versuchen, solche Pflegearbeiten sensibler anzugehen“, kündigt er an. Allerdings gehe es in erster Linie darum, die Verkehrssicherheit zu bewahren und die Bürger zu schützen. „Das Vorgehen wurde von Fachleuten vorbereitet, ökologisch betrachtet und mit der Naturschutzbehörde abgestimmt“, sagt er zum Hintergrund der Baumfällungen. Weitere Arbeiten in der Gemeinde Stuhr seien derzeit nicht geplant.

In den kommenden zwei Jahren soll nun beobachtet werden, inwieweit die Bäume wieder austreiben würden und ob Neuanpflanzungen nötig seien. Diese Lösung der NLSTBV ist für die Stuhrer Bürger aber nicht zufriedenstellend: „Nach dem sich bietenden Bild muss der bloße Menschenverstand ausreichen, um zu erkennen, dass die gefällten Bäume natürlich nicht wieder austreiben werden und keine Erholung in den kommenden Jahren erwartet werden kann“, kritisiert Sonja Keilhack-Brecht. Der Schaden für die Natur sei immens. „Wir wünschen uns, dass man uns konkret sagt, was Sache ist und nicht, dass erst in zwei Jahren aufgeforstet wird.“

Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko erklärt die Hintergründe zum Entwicklungszeitraum: Dass die Bäume wieder austreiben könnten werde dadurch ermöglicht, dass die Wurzeln der gefällten Bäume im Untergrund noch vorhanden seien. „Der sogenannte Stockausschlag wäre kostengünstiger und würde um einiges schneller gehen, als die Bereiche neu zu bepflanzen“, erläutert er. „Für solche Aktionen würden außerdem Steuergelder benutzt werden.“ Daher sei die Entscheidung der Landesbehörde, den Zeitraum von zwei Jahren abzuwarten und auf eine positive Entwicklung zu hoffen, für ihn nachvollziehbar.

Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte betonte im Rat noch einmal, dass die Fällungen an der B 6 nicht in dieser Form abgesprochen waren. Auf Nachfrage von Bernhard Helmerichs, ob die Stuhrer Baumschutzsatzung auch für die NLSTBV gelte, sagte Korte, dass diese nach Auffassung des Niedersächsischen Städtetages, bei dem sich die Gemeinde Rat holte, ebenso für die Behörde gelte. Die NLSTBV sei aber der Ansicht, dass sie die Satzung „nach eigenem Ermessen“ anwenden kann, sagte Korte. Die Gemeinde warte derzeit noch eine Antwort des niedersächsischen Umweltministeriums zu der Frage ab.

Zukünftig ist das Ziel der Gemeinde Stuhr laut Korte, die Bevölkerung besser über die jährlich anstehenden Baumpflegearbeiten zu informieren: „Mir schwebt vor, dass wir an verschiedenen Orten Begehungstermine mit den Bürgern veranstalten und die Schäden an den Bäumen, die gefällt werden müssen, zeigen und erklären.“ Im Hinblick auf mögliche Nachpflanzungen sollen zudem noch weitere Gespräche geführt werden. Zwei Jahre zu warten sei aber „keine Lösung“, sagte Korte weiter. Die Entscheidung für eine konkrete Nachpflanzung müsse vor Ort getroffen werden.

Weitere Informationen

Baumfällungen hinter der Stuhrer Polizei

Während der Stuhrer Gemeinderatssitzung am Mittwoch erkundigte sich Bernhard Helmerichs von den Grünen auch zu den Baumfällungen hinter der Stuhrer Polizeidienststelle. Auch dort gelte die Baumschutzsatzung, erklärte Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte und sprach von einem „Versehen“. Ein Verfahren zur Ordnungswidrigkeit sei aber eingeleitet worden. Ziel sei auch dort eine entsprechende Nachpflanzung, teilte der Stuhrer Verwaltungschef mit.