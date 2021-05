Anwohner hatten Gasgeruch aus der Wohnung wahrgenommen. (Feuerwehr)

Weyhe-Lahausen. Anwohner haben am Sonntagmorgen Gasgeruch aus einer Wohnung an der Straße Schlehenkamp in Lahausen wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Der Bewohner selbst sei nicht zu Hause gewesen, teilt Marcel Balk mit. Er ist Sprecher der Lahauser Ortsfeuerwehr, die mit Unterstützung aus Sudweyhe angerückt war. Als alle Bewohner des Wohnhauses im Freien waren, suchten die Einsatzkräfte mit einem Messgerätes nach dem Leck, fanden aber keines.„ Die Gasleitung wurde trotzdem vorsichtshalber abgeschiebert. Nachdem dann der Gasversorger eingetroffen war, konnte dieser sogar eine kleine Leckage feststellen“, so Balk weiter. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurück und die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an den Energieversorger. Der Rettungsdienst stand während des Einsatz mit einem Rettungswagen ebenfalls bereit.