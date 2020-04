Katze Arabica aus dem Tierheim Arche Noah in Brinkum. (Tierheim Arche Noah Brinkum)

Stuhr-Brinkum. Im Tierheim Arche Noah in Brinkum wartet eine Britisch-Kurzhaar-Katze auf neue Besitzer. „Arabica ist sehr freundlich und aufgeschlossen", sagt Mitarbeiter Deniz Karaagac. Die Katze genieße jeden Moment mit den Pflegern der Einrichtung. „Da sie noch nicht mit anderen Katzen zusammen saß, können wir nicht sicher sagen, ob sie mit ihren Artgenossen verträglich ist, wovon wir aber trotzdem stark ausgehen", betont Karaagac. Über Hundebesuch habe sie sich immer gefreut. Darum kann Arabica auch gerne in einen Haushalt mit Hund ziehen. Mit Kindern könne sie vermutlich ebenfalls gut, aber dies sei nicht gewiss. Arabica leide an chronischem Katzen-Schnupfen, darum sollte sie nur zu Artgenossen, die nicht zu jung oder zu alt sind. Da der Schnupfen auf andere Katzen übertragbar ist, sollte auch ein gutes Immunsystem bei den Miezen vorhanden sein. „Da Arabica sich sehr neugierig der Draußen-Welt zeigt, wird sie nur mit Freigang vermittelt", sagt Deniz Karaagac abschließend. Die Katze ist 2018 zur Welt gekommen.

Weitere Auskünfte zu Arabica gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.tierheim-arche-noah.de zu finden.