Nach der Sanierung der Straße "Im Mühlengrunde" erfolgt nun die Sperrung der Kirchweyher Straße. (Vasil Dinev)

Weyhe. An diesem Donnerstag, 10. September, startet in Weyhe die Fahrbahnerneuerung der Landesstraßen 334 und 335. Daher greift ab sofort eine veränderte Verkehrsführung, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mitteilt.

Bereits in der 34. Kalenderwoche wurde laut Behörde der Abschnitt „Im Mühlengrunde“ zwischen der Sudweyher und Kirchweyher Straße asphaltiert. Dadurch ist die Befahrbarkeit der Straße „Im Mühlengrunde“ von der Sudweyher Straße aus bis zur Zufahrt der Tankstelle für den Anliegerverkehr wieder hergestellt. In den nächsten Wochen sollen dann die Pflasterarbeiten in diesem Abschnitt im Bereich des Geh- und Radweges abgeschlossen werden. Die Anlieger werden daher um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Ab diesem Donnerstag soll dann auch die Kirchweyher Straße zwischen „Zum Hachetal“ und der Dorfstraße voll gesperrt werden. Der Drohmweg und auch die Zufahrt zur Tankstelle von der Kirchweyher Straße bleibt in der ersten Bauphase aber für den Anliegerverkehr geöffnet, heißt es. Über die Sperrung des Drohmwegs erfolgt laut Verkehrsbehörde noch einmal eine gesonderte Mitteilung. Umleitungsstrecken werden ausgewiesen. Außerdem werden die direkten Anlieger und Gewerbetreibenden über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke durch die bauausführende Firma informiert.

Wie berichtet, wird im Zuge der Sanierung im Bereich der Kirchweyher Straße der vorhandene Asphalt in verschiedenen Stärken gefräst und in Teilen komplett ausgebaut. Parallel dazu werden die vorhandenen Rinnen in Teilbereichen saniert. Anschließend werden die neuen Asphaltschichten eingebaut und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Oktober 2020 andauern. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.