Die Einsatzkräfte entfernten den Ast über die Brinkumer Drehleiter. (Feuerwehr)

Die Feuerwehr Stuhr ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr über Meldeempfänger zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert worden. Wie Feuerwehrsprecher Christian Tümena berichtet, drohte an der Grünen Straße in Varrel ein großer Ast aus einer Eiche auf die darunter liegende Fahrbahn zu stürzen. Aufgrund der Höhe des Baumes und der schlechten Zugänglichkeit mit einer normalen Leiter wurde die Feuerwehr Brinkum mit der Drehleiter nachalarmiert. Mittels Kettensäge konnten die großen Äste aus dem Korb der Drehleiter abgesägt und so die Gefahr beseitigt werden, berichtet Tümena. Im Anschluss wurde noch die für die Einsatzdauer gesperrte Straße gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben. Der Einsatz konnte nach anderthalb Stunden beendet werden.