Die Impfungen mit Astra-Zeneca gehen auch im Landkreis Diepholz weiter. Termine behalten ihre Gültigkeit, für ausgefallene Impfungen gibt es Ersatz (Symbolbild). (Julian Stratenschulte/DPA)

Der Landkreis hat am Freitag drei Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus aus Januar nachgemeldet. Die Verstorbenen seien in einem benachbarten Bundesland stationär behandelt worden. „Die Todesfälle wurden dem Landkreis erst jetzt gemeldet“, hieß es. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 82-jährigen Bewohner und eine 81-jährige Bewohnerin des DRK-Seniorenheims Barrien und eine 82-jährige Bewohnerin der Seniorenresidenz „Haus am Richtweg“ in Weyhe. Somit sind im Landkreis Diepholz bisher 91 Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

Gegenwärtig liegt die Zahl der Corona-Fälle mit 23 Neuinfektionen am Freitag bei 157. Bei weiteren neun bereits positiv Getesteten im Landkreis ist zudem die britische Virus-Variante festgestellt worden. Insgesamt verzeichnete der Landkreis bisher 4865 bestätigte Infektionen. Unter den Mitarbeitenden der Syker Kindertagesstätte „Entdeckerkiste“ hat sich außerdem ein positiver Fall bestätigt. Die betroffenen Kontaktpersonen befinden sich laut Landkreis in Quarantäne.

Bis zum Ende der Woche haben im Landkreis Diepholz rund 15.600 Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Zudem sind laut Landkreis rund 5900 Zweitimpfungen verabreicht worden. Am Freitagmorgen habe das Impfzentrum die offizielle Freigabe des Landes für die Wiederaufnahme der Impfungen mit Astra-Zeneca erhalten. Termine, die direkt vom Impfzentrum für die Impfung damit vergeben wurden und aufgrund des Impfstopps in dieser Woche ausfallen mussten, behalten ihre Gültigkeit und werden in der nächsten Woche zu gleichen Tagen und Zeiten nachgeholt.

Auch alle Astra-Zeneca-Termine, die zentral über die Impfhotline und das Online-Portal des Landes vergeben wurden, haben seit Freitag wieder Gültigkeit. Konnte der vom Land vergebene Impftermin im Zeitraum vom 15. bis 21. März aufgrund des Impfstopps nicht wahrgenommen werden, erhalten die Impflinge automatisch vom Land neue Termine.

Aktuell befinden sich 952 Menschen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit elf Patienten in Bezug auf Corona behandelt. Zwei werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Der Inzidenzwert für den Landkreis, der online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen einsehbar ist, lag laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt am Freitagmorgen bei 66,3.