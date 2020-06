Abstand halten, vor allem zu anderen Gruppen, gilt auch in den Kindertagesstätten, wenn ab Montag, 22. Juni, dort wieder der neue Regelbetrieb losgeht. Bei den Betreuungszeiten müssen Eltern aber vorerst noch mit Einschränkungen rechnen. (Monika Skolimowska/DPA)

Landkreis Diepholz. Gut drei Monate haben die Kinder zahlreicher Familien im Landkreis Diepholz zu Hause bleiben müssen. Nun soll ab kommendem Montag, 22. Juni, wieder für alle der Kita-Betrieb starten. „Es freut mich, dass es nun endlich wieder los geht“, sagt Weyhes Bürgermeister Frank Seidel. Gerade für die Kinder, die ihre Freunde nicht sehen konnten, seien die vergangenen Wochen eine harte Zeit gewesen. „Nun geht es in den neuen Normalbetrieb“, erklärt Seidel. Denn ganz so, wie es vor der Corona-Pandemie war, wird es für die Kinder wohl nicht werden. Auch wenn man die Freunde und den lieb gewonnenen Erzieher nun endlich wiedersehen kann, gibt es eine Reihe von Hygienevorschriften, die in den Kindertagesstätten eingehalten werden müssen. Und auch bei den Öffnungszeiten müssen sich viele Eltern auf Einschränkungen einstellen.

„Wir wollen natürlich allen Kindern ermöglichen, wieder zur Kita zu kommen“, erzählt Tanja Schünemann-Iloge, Fachbereichsleiterin für die Kitas beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das würde auch an allen 14 Standorten im Landkreis funktionieren – allerdings nicht in dem Umfang wie vor der Krise. „Die Zeiten werden sicherlich an der ein oder anderen Stelle reduziert werden müssen“, sagt Schünemann-Iloge. Das hängt unter anderem mit den Hygieneauflagen zusammen, weil etwa beim Wechsel von Gruppen zwischendurch die Räume gereinigt werden müssen.

„Uns steht außerdem nicht das komplette Personal zur Verfügung“, erklärt Schünemann-Iloge. Denn einige der Erzieher gehören den sogenannten Risikogruppen an, weswegen sie zu Hause bleiben müssen. „Dadurch können wir an vielen Stellen etwa keine Randzeiten anbieten.“ Statt sonst üblich von 7 bis 16 Uhr könne es etwa sein, dass die Kinder nur von 8 bis 14 Uhr betreut werden können. Ähnlich sieht das auch in den evangelischen Kitas des Kirchenkreises Syke-Hoya aus. „Es kann sein, dass die Zeiten aufgrund fehlenden Personals eingeschränkt sind“, erzählt auch Birgit Greve, pädagogische Leiterin des Kindertagesstättenverbands des Kirchenkreises. Das gilt auch für die kommunalen Kitas wie denen in Weyhe. Die Gemeinde bemühe sich jedoch, die zeitlichen Einschränkungen möglichst gering zu halten, heißt es.

Um ein bisschen Normalität für die Kinder wieder herzustellen, sollen sie aber wieder zurück in ihre Regelgruppen kommen, in denen sie auch vor der Krise waren. In der Kita selbst müssen die Mitarbeiter dann darauf achten, dass die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen bleiben. „Die offene Konzeption ist vorerst ausgesetzt“, erklärt Greve. Dabei müssen die einzelnen Einrichtungen auch schauen, wie sie Regelungen hinbekommen, damit sich die Kinder verschiedener Gruppen nicht in den Sanitäranlagen in die Quere kommen. Und auch für das Mittagessen muss es entsprechende Regeln geben. Wie genau so ein Plan aussehen kann, ist von Kita zu Kita unterschiedlich. „Das hängt davon ab, wie viele Kinder und Erzieher wir in einer Einrichtung haben und wie die räumlichen Gegebenheiten vor Ort sind“, erklärt Sebastian Kelm, Sprecher der Gemeinde Weyhe.

Kranke Kinder dürfen natürlich nicht wieder in die Kita kommen. „Sobald Anzeichen dafür da sind, müssen die Kinder zu Hause bleiben“, betont Greve. Um die Infektionskette nicht überzustrapazieren, sollten Eltern ihre Kinder möglichst auch nicht bis in die Kita hinein begleiten, sondern vor der Einrichtung am Windfang an die Erzieher übergeben. Wenn das nicht möglich sei, weil sich das Kind etwa sträube, müssten Eltern darauf achten, beim Betreten der Kita auch eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. „Abstand halten ist das A und O“, sagt Greve.

Weil sich viele Kinder nach drei Monaten Auszeit inzwischen wieder etwas vom Kita-Alltag entfremdet haben, rechnet Schünemann-Iloge bei dem ein oder anderen auch mit Anfangsschwierigkeiten. „Das ist natürlich eine lange Zeit, in der die Kinder jetzt raus waren“, erklärt sie. Auch wenn sich die Mitarbeiter sehr bemüht hätten, wenigstens mittels Briefen oder auch vom Gartenzaun aus Kontakt zu den Kindern zu halten. „Bei vielen fangen wir jetzt wieder bei Null mit der Eingewöhnung an“, sagt Schünemann-Iloge. Gerade für die kleineren Krippenkinder werde das schwierig. „Wir haben entsprechend Eingewöhnungskonzepte erarbeitet.“

Bei all den Regelungen und Einschränkungen ist es den Kita-Trägern aber auch wichtig, die Eltern von vornherein mit ins Boot zu holen, damit diese über die Neuerungen Bescheid wissen. „Wir wollen natürlich alle Eltern rechtzeitig informieren“, betont Kelm und auch Schünemann-Iloge sagt: „Wir stehen an allen Standorten auch immer in engem Kontakt mit den Elternvertretern.“ Denn nur so könne man auch gucken, was überhaupt gebraucht werde. „Es gibt ja vielleicht auch Familien, die ihre Kinder lieber noch nicht wieder in die Kita schicken wollen“, sagt Schünemann-Iloge.