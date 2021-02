Pastorin Eike Fröhlich hatte gemeinsam mit Kollegen aus Delmenhorst die Stationen vorbereitet. (Michael Galian)

Das winterliche Wetter hat an diesem Wochenende förmlich zu einem Spaziergang in der Natur eingeladen. Wer gleichzeitig Lust auf etwas Abwechslung hatte, konnte sich anlässlich des Valentinstages in Varrel und Delmenhorst auf den sogenannten Pfad der Liebe begeben. Die vier evangelischen Kirchengemeinden Stadtkirche, Heilig-Geist und St. Stephanus aus Delmenhorst sowie die Varreler Gemeinde organisierten erstmals gemeinsam einen Stationengottesdienst zum Thema Liebe an ihren jeweiligen Kirchen und Gemeindehäusern.

„Das ist eine sehr gute Idee. Wir sind gespannt, was noch auf uns zukommt“, sagten Angelika und Dieter Stahl. Das Paar aus Varrel ließ sich anhand der gelben Schilder mit Amors Pfeil auf Spazierwegen durch den schneebedeckten Garten des Varreler Gemeindehauses von Station zu Station führen. Gerade hat das Paar an der vierten Station die Frage „Was oder wie ist Liebe für dich?“ für sich beantwortet und die Antwort („Das Beste im Leben“) mit einem grünen Farbstift auf ein Plakat geschrieben.

Dort hatten zuvor schon weitere Paare, Einzelpersonen oder Familien ihre persönlichen Definitionen wie „unverzichtbar“, „Das Salz des Lebens“ oder „bedingungslos“ in Schriftform hinterlassen. Dieter Stahl zückte daraufhin sein Handy, scannte den passenden QR-Code zu dem jeweiligen Stationsplakat und lauschte der abgespielten Musik. „Das ist wirklich sehr gut und abwechslungsreich gemacht. Die Liebesgeschichte des Oldenburger Paares Hinrich und Marie Hackfeld von der ersten Station werde ich mir aber nachher zu Hause anhören. 15 Minuten sind mir doch etwas zu lang“, merkte er an, ehe er sich mit seiner Ehefrau in Richtung Kirche begab, wo die beiden schon von den beiden Pastorinnen Eike Fröhlich und Carina Böttcher herzlich begrüßt wurden.

„Wir besuchen regelmäßig den Gottesdienst zum Valentinstag und lassen uns persönlich segnen – das ist für uns eine schöne Tradition“, sagte Angelika Stahl. Auf dieses liebgewonnene Ritual mussten die beiden dank der Kreativität der beteiligten Pastoren aus Varrel und Delmenhorst auch in Zeiten von Corona nicht verzichten.

„Wir haben im Vorfeld nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir die Besucher an diesem Tag auch ohne Gottesdienst in die Kirche locken können“, berichtete Pastorin Eike Fröhlich am frühen Sonntagnachmittag. Mit dem kreativen Stationengottesdienst wollten sie und ihre Mitstreiter die Besucher anhand von acht digitalen Stationen auf die verschiedenen Facetten der Liebe – von Gefühlen wie Freude über Enttäuschung bis hin zu Hoffnung - aufmerksam machen. An diesen konnten sie unter anderem eine Handvoll Rosenblüten werfen – als Symbol dafür, dass die Liebe aus dem Vollen schöpft. An einer weiteren galt es, eine Kerze als symbolischen Lichtmoment anzuzünden. Jede Etappe stand dazu in einem biblischen Zusammenhang.

„Ich hätte gedacht, dass noch mehr Paare kommen würden, um entlang unseres Liebespfads zu wandeln“, gestand die Varreler Pastorin. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie erst knapp ein Dutzend Paare und Einzelpersonen gezählt.

Aktuell beschäftigt sich Eike Fröhlich intensiv mit alternativen Ideen, um die Kirchengemeinde trotz des anhaltenden Lockdowns zusammenzuhalten. Die Gottesdienste in ihrer Kirchengemeinde finden im Moment ausschließlich digital und per Zoom statt.

Laut ihrer Aussage würden aber regelmäßig bis zu 30 Personen an der virtuellen Veranstaltung teilnehmen. Dazu seien auch die Wochenend-Espresso-Andachten per Telefon sehr beliebt. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die Idee der einzelnen Stationen zu einem anderen Anlass noch einmal aufnehmen werden – vielleicht sogar schon zu Ostern“, überlegte sie.