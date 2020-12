Der siebenjährige Justus ist an Blutkrebs erkrankt. Sein kleiner Bruder Nepomuk wurde kurz vor der schlimmen Diagnose geboren. (FR)

Stuhr. Justus ist ein lebensfroher Junge. Er fährt gerne Fahrrad, spielt Hockey und mit Lego, interessiert sich für Haie, Rochen und Wale. „Er ist offen, wild und herzlich, voller Energie und Tatendrang“, beschreibt seine Mutter Telja Fehse den Siebenjährigen aus Stuhr. Doch seit zwei Monaten ist alles anders: Bei Justus wird Leukämie diagnostiziert, seitdem liegt er in Bremen im Krankenhaus, bekommt Chemotherapie. Mittlerweile ist klar, dass das nicht reicht – Justus braucht zum Überleben eine Stammzellentherapie. Gemeinsam mit der Deutschen Knochmarkspenderdatei (DKMS) organisiert die Familie deshalb nun eine Online-Registrierungsaktion.

Normalerweise finden die Registrierungsaktionen an einem zentralen Ort statt. Die DKMS bittet möglichst viele Menschen zu kommen und sich für die Datenbank registrieren zu lassen. Coronabedingt ist das im Moment nicht möglich, deshalb hoffen die DKMS und Justus' Familie, dass sie mit der Online-Aktion ebenso viele Menschen erreichen. Als Stammzellenspender registrieren lassen kann sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren, erklärt Bettina Steinbauer von der DKMS.

„Wir hoffen, dass wir mit unserem Aufruf eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen. Wir lieben unser Kind über alles und möchten ihm das nur denkbar schönste Leben schenken", sagt Telja Fehse. Justus habe zwei große Wünsche: Er möchte auf Bali tauchen lernen und seine Nachbarsfreundin Lucy heiraten. Bis vor einigen Monaten deutet nichts darauf hin, dass sich seine Wünsche nicht erfüllen könnten. Doch seit dem Sommer hat der Zweitklässler der Grundschule Moordeich immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er klagt vermehrt über Bauchschmerzen. "Die Ärzte gehen erst von einer Darmverstopfung, später von einer Blinddarmentzündung aus. Doch alle Symptome passen nicht zusammen", erzählt Telja Fehse. Dann hat der Junge Schmerzen in der Leistengegend, "man vermutet einen Wachstumsschub", so seine Mutter.

Anfang Oktober steht ein Besuch bei seinem leiblichen Vater an. Er holt ihn ab und bemerkt, dass Justus‘ rechte Gesichtshälfte geschwollen ist. Seine Mutter denkt sich nichts weiter dabei, denn Justus hat gerade eine Hagebuttenschlacht mit den Nachbarskindern hinter sich. „Doch die Schwellung nimmt weiter zu. Die Ärzte geben Medikamente gegen einen Infekt“, erzählt Telja Fehse. Eine Woche später wird Pfeiffersches Drüsenfieber vermutet, Justus wird zur Sicherheit auch Blut abgenommen. „Zwei Stunden später kommt ein Anruf, Justus müsse sofort in die Klinik, mit seinem Blut sei etwas nicht in Ordnung“, berichtet seine Mutter von der dramatischen Entwicklung. In der Notaufnahme erhält die Familie dann die schockierende Diagnose: Blutkrebs.

Justus kommt sofort in ein Isolierzimmer, es folgen Bluttransfusion und Knochenmarkpunktion. Außerdem wird ihm ein dauerhafter Zugang in die Brust gelegt. „Darüber werden alle Medikamente eingeleitet“, erklärt seine Mutter. Dann beginnt die erste Chemotherapie. „Wir standen derart unter Schock, dass wir das Geschehen gar nicht realisieren konnten. Wir mussten zuerst einfach nur funktionieren. Der Zusammenbruch kam später“, erinnert sich Telja Fehse.

Der Siebenjährige hat mit den Nebenwirkungen der Behandlungen und einer Lungenentzündung zu kämpfen. „Er ist sehr, sehr tapfer“, sagt Telja Fehse. Ihr Lebensgefährte ist durchgehend bei Justus, sie selbst kann es nicht. Nur zwei Wochen vor der Diagnose ist Justus' kleiner Bruder zur Welt gekommen. Seine große Schwester darf wegen der Gefahr einer Corona-Ansteckung nicht in die Schule, mit ihr macht Telja Fehse Homeschooling. Justus und seine Schwester haben sich seit der Diagnose nur ein Mal persönlich gesehen – als seine Werte es erlauben bei einem gemeinsamen Spaziergang auf dem Klinikgelände.

"Die ganze Situation ist nur schwer aushaltbar", sagt Telja Fehse. Da sei viel Aktion auf der einen Seite, was auch gut sei, um nicht durchzudrehen. "Gleichzeitig ein riesiges Taubheitsgefühl, gewechselt von Panikattacken, dass ich mein geliebtes Kind verlieren könnte“, fügt sie hinzu. Glücklicherweise halte Justus' Patchworkfamilie wie Pech und Schwefel zusammen. "Es gibt keine Nebenschauplätze mehr", so die Mutter. Justus' Vater Benjamin und ihr Lebensgefährte, Justus' Bonus-Papa Florian, würden sie immer wieder aufbauen. Für sie gebe es nicht die Frage, was ist, wenn Justus stirbt, sondern nur ein "Es wird klappen". "Das gibt auch mir inzwischen die notwendige Kraft zu sagen, dass wir den Kampf aufnehmen", sagt sie.

Doch diesen Kampf können Justus und seine Familie nicht alleine gewinnen, ohne einen Stammzellenspender – einen „genetischen Zwilling“ – geht es nicht. „Nehmt an dieser Aktion teil und lasst euch registrieren. Damit schenkt ihr Justus und vielen anderen Patienten das Wertvollste, was es gibt, nämlich die Hoffnung auf ein zweites Leben“, appelliert Telja Fehse an alle, die noch nicht bei der DKMS registriert sind.

Das zu ändern, ist laut der DKMS mit nur wenig Aufwand möglich. Unter der Internetadresse www.dkms.de/justus-braucht-dich könne man sich die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Darin enthalten sind drei medizinische Wattestäbchen für einen Wangenschleimhautabstrich. Zusammen mit einer Einverständniserklärung muss der Abstrich per Post zurückgesandt werden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

"Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung", betont Bettina Steinbauer von der DKMS. Und Justus' Mutter Telja Fehse fügt hinzu: "Allen, die sich an dieser Aktion beteiligen, danken wir von ganzem Herzen.“