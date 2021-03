Die nun neue Aktion der Lions haben Martin Weniger (von links) und Florian Walter vom Club sowie Florian Husmann und Manuela Kayser (beide Edeka) vorgestellt. (TAMMO ERNST)

Weyhe. Feste, Aktionen, Veranstaltungen: Der Lions Club Bremer Süden hat angesichts der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im vergangenen wie im laufenden Jahr auf seine Haupteinnahmequellen verzichten müssen. Helfen will er trotzdem und tut es auch, damit die Spenden beispielsweise Familien in Not erreichen. Dafür hat die Organisation nun nach neuen Wegen gesucht, um weitere Einnahmen generieren zu können. Mit Erfolg: Beim Einkaufen können Kirchweyher Edeka-Kunden künftig ihr Pfand und das dafür erhaltene Geld dem Service-Club überlassen.

Besonders schmerzhaft ist für den Lions Club der Wegfall des Weinfestes in Kirchweyhe: „Das war die wichtigste Veranstaltung, die wir einmal im Jahr gemacht haben“, sagt Club-Sprecher Jürgen Lemmermann. Im vergangenen Jahr wäre es noch dazu das 20. gewesen. Beim Summer In The City machten die Helfer mit einem Fastfood-Stand mit, zum Frühlingsfest stand eine Tombola an – „alles weg“, sagt Lemmermann. Aber er möchte auch nicht „dramatisieren“ und spricht von „guter wirtschaftlicher Arbeit“. Die bestätigt auch Martin Weniger vom Lions-Club. Obwohl dessen Einnahmen in 2020 „komplett auf null“ liefen, sei er „trotzdem handlungsfähig“. Geld kommt denen, die es benötigen, also dennoch zugute.

Dazu gehören sowohl Menschen, die in Not geraten, beispielsweise durch Krankheit und Unfälle oder wie kürzlich in Weyhe durch einen Brand. Betroffen war eine Familie mit zwei Kindern, berichtet Weniger. Der Lions-Club springe nach eigenen Angaben schnell ein – anders als eine Versicherung etwa. Manchmal gehe es aber auch einfach um kleine, schnelle Hilfen, etwa bei einem Trockner oder einer Waschmaschine. Gehäuft haben sich in letzter Zeit auch Hilfen für Schüler im Homeschooling. Da kümmert sich der Club dann um Schreibtische und Bürostühle. Allerdings: „Wir werden keine I-Pads spenden. Das ist nicht möglich“, sagt Weniger. Auch bei Trennungen sind die Lions zur Stelle, wenn alleinstehende Mütter zurückbleiben und der Vater nicht zahlt, arbeitslos ist oder gar gestorben. „Die Not hat viele Gesichter“, sagt Weniger.

Hinzu kommen Bedarfe im Bereich Kultur und Bildung, die der Club versucht, abzudecken. So gab es Hilfen für die Einrichtung eines „Grünen Klassenzimmers“ in der Hundertwasser-Grundschule Leeste. Bei dem Projekt geht es darum, eine Streuobstwiese oder auch Zäune anzulegen. Kinder sollen lernen, wo die Nahrung herkommt, erklärt Weniger den Hintergrund. Geld gab es außerdem etwa auch für eine Schülerin mit nicht ausreichend Deutschkenntnissen, aber den Chancen auf einen weiteren Weg am Gymnasium. „Da haben wir den Deutsch-Aufbaukurs bezahlt“, sagt Weniger.

Bon bringt Spende

Damit die Quelle der finanziellen Mittel nicht weiter vollends versiegt, hat der Lions-Club Bremer Süden nun eine Kooperation mit dem Edeka-Markt Husmann in Kirchweyhe gestartet. So können Kunden des Supermarktes ab sofort beim Einkauf für den Lions Club spenden: Am Automaten, wo sie ihr Pfand zurückgeben, können sie nun auch gleich den Bon dafür zurücklassen und das Pfandgeld dem Club überlassen, der damit weiterhin soziale Projekte und Notbedürftige unterstützt. Zur Information für mögliche Spender werden außerdem Flyer im Markt verteilt. Dazu informiert ein Roll-Up-Plakat über die Kooperation zwischen Einzelhändler und Helfern.

„Das Modell ist nicht ganz neu“, sagt Lemmermann. Dennoch haben die Lions selbst noch keine Erfahrungswerte mit einer Aktion dieser Art, können daher auch nicht abschätzen, wie es sich finanziell niederschlägt. Aber: „Es ist mehr, als wenn man nichts macht“, sagt Weniger. Das Prinzip Flasche-Bon-Spende ist damit erst einmal eine Aktion ohne Ende sozusagen, denn sie ist auf unbestimmte Zeit und damit langfristig angelegt. Und dabei muss es nicht bleiben: Aktuell gebe es „viele Gedankenspiele“ im Club. Man müsse flexibel und erfinderisch sein – auch wegen der anhaltend schwierigen Situation. Denn auch für dieses Jahr sind viele Veranstaltungen bereits abgesagt.



Menschen, die in Notsituationen geraten, können Hilfe beim Lions-Club per E-Mail an foerderverein-lc-bremersueden@web.de anfragen. Dort können sich auch interessierte Spender melden.