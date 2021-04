Spaziergänger konnten sich den Garten mit der Darstellung des Ostergeschehens vor der Varreler Kirche ansehen. (Vasil Dinev)

Nachdem dem Osterurlaub erneut ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde, die Freizeitparks weiterhin geschlossen sind und große Familienfeiern ebenfalls untersagt blieben, stellten sich vermutlich viele Familien im Anschluss an die bunte Ostereiersuche die Frage: „Und was machen wir nun?“ Ein passendes Angebot lieferte die evangelische Kirchengemeinde in Varrel. Unter dem Motto „Ostern sehen, hören und erleben“ waren Besucher vor dem Gemeindehaus zu einem kreativen Osterspaziergang eingeladen.

„Zusätzlich zu unserem Ostergottesdienst via Zoom wollten wir vor allem den Familien eine Abwechslung bieten“, erläutert Pastorin Eike Fröhlich die Idee hinter den verschiedenen Aktionen, die sie gemeinsam mit einem Team kreiert hat. „Wir haben die einzelnen Stationen so aufgebaut, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene ihre Freude daran haben, das Osterfest mit allen Sinnen zu genießen“, ergänzt sie. Der Gedanke dahinter: jeder kann die einzelnen Stationen ganz unkompliziert und vor allem zeitlich unabhängig ansteuern. So wurden gleichzeitig größere Ansammlungen vermieden.

Eike Fröhlichs persönliches Highlight ist der Garten mit der Darstellung des Ostergeschehens. Dafür wurde mit viel Liebe zum Detail ein sogenanntes Wimmelbeet erschaffen, in dem der Weg Jesu durch die Karwoche kindgerecht und mit Playmobil-Figuren nachgestellt wurde. An weiteren Stationen konnten die Besucher die einzelnen Geschehnisse rund um die Auferstehung Jesu anhand einer Bilderfolge nachverfolgen oder die Geschichte zum Palmsonntag nachlesen. Mittels eines QR-Codes konnten sie sich außerdem klassische und moderne Osterlieder anhören.

„Wie schon bei unserem Stationengottesdienst zum Valentinstag haben wir auch dieses Mal virtuelle Elemente mit eingebaut, so dass sich die Besucher die Geschichten, Lieder und Videos mittels eines QR-Codes später noch zu Hause anhören und ansehen können“, sagt Eike Fröhlich. Die Mitmach-Stationen kamen bei vielen Familien sehr gut an. Beste Beweise dafür: Die bunten Osterbotschaften, die mit Kreide auf dem Asphalt geschrieben wurden und das mit Blumen geschmückte Holzkreuz als Symbol für das Osterkreuz. „Ich habe heute schon viele Erwachsene mit ihren Kindern dabei beobachtet, wie sie mit viel Freude die einzelnen Stationen aufsuchten“, freut sich Pastorin Fröhlich über die positive Resonanz. Diese zeigte sich außerdem anhand der begehrten Basteltütchen mit „Hoffnungsträger“-Aufklebern und den Engelsflügeln aus Holz, die als Kulisse für ein persönliches Engelsfoto dienten.

Auch wenn sich die Varreler Pastorin sehr freut, dass ihre verschiedenen Ideen so gut angenommen werden, kann sie es kaum erwarten, ihre Gemeindemitglieder endlich wieder persönlich zum Gottesdienst begrüßen zu dürfen. „Unser Plan ist es, in der kommenden Woche wieder mit einem Freiluft-Gottesdienst im Garten des Gemeindehauses zu starten. Zusätzlich bieten wir unsere Andachten aber auch weiterhin in digitaler Form an“, kündigt sie an.