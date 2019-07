Es kam zu erheblichem Sachschaden (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Stuhr. Hoher Sachschaden ist am Dienstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr entstanden. Ein 65-jähriger Mann aus Ganderkesee bremste auf der Fahrbahn Richtung Hamburg zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum staubedingt auf dem Überholfahrstreifen bis zum Stillstand ab, wie es von der Polizei heißt. Der folgende Fahrer, ein 25-Jähriger aus Vechta, reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des stehenden Autos auf. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die die Polizei auf 11 000 Euro schätzt. Das Auto des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben laut Polizei unverletzt.