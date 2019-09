Setzt vor allem auf die Ideen der Jugendlichen: Jan Aßmann ist seit Kurzem neuer Leiter des Brinkumer Jugendtreffs. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Jan Aßmann hat eine Leidenschaft für Musik. Auch Sport steht bei ihm sehr hoch im Kurs. Und genau in diesen beiden Feldern möchte er in seinem Job auch neue Akzente setzen. Seit Kurzem ist Aßmann Leiter des Brinkumer Jugendtreffs Haus am Wall. Der 43-Jährige beerbt damit Christian Wille auf dem Posten, der Ende März die Einrichtung verlassen hat, wie Thorsten Meyer, Leiter des Team Jugend der Stuhrer Gemeindeverwaltung, berichtet.

Jan Aßmann stammt aus der Nähe von Kassel. „Ich komme vom Dorf“, sagt der Nordhesse mit einem Schmunzeln. Dort habe sich schon früh seine Leidenschaft zur Musik gezeigt, berichtet er. So traten im Jugendhaus in der Nähe oft kleinere, aber internationale Bands auf. „Das war faszinierend“, berichtet Aßmann von den Erlebnissen in jungen Jahren. Und zwar so faszinierend, dass die Musik und Konzerte für einige Zeit sein Lebensinhalt sein sollten. Nach eigenen Angaben ging Aßmann als Veranstaltungstechniker unter anderem mit der Band Die Toten Hosen auf Tour. Außerdem absolvierte er eine Lehre zum Betonbauer. „Ich habe viel erlebt“, berichtet der Sozialarbeiter weiter.

Später wollte Aßmann sich dann beruflich verändern. „Ich liebe Veränderungen“, sagt er über sich selbst. So begann er im Jahr 2012 das Studium der Sozialen Arbeit an der Universität Kassel. Sein Schwerpunkt dabei lag auf dem Bereich Sozialraumorientierung, wie er berichtet. 2015 machte er seinen Abschluss, im Jahr danach folgte das Anerkennungspraktikum. Das absolvierte er bei der Drogenhilfe Nordhessen.

Danach ging es zur Stadt Kassel. Dort arbeitete Aßmann als Streetworker, unter anderem auch mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Uma), wie er erzählt. Später war er für zwei Wohngruppen zuständig und traf dort auch auf Jugendliche aus seiner Zeit auf Kassels Straßen. „Streetworker und Wohngruppen, das sind ganz anderen Welten“, sagt Aßmann aus seinen Erfahrungen. Für die Jugendlichen organisierte er zum Beispiel Freizeitfahrten. „Die haben so viel mit sich zu tun, aber auch mit dem Krieg“, erzählt er über die Jugendlichen, denen die hiesige Kultur vollkommen fremd war und die oft mit den vielen Regeln in Deutschland zu kämpfen hatten oder auch mit dem Gesetz in Konflikt kamen. „Auf den Freizeiten konnten wir ganz anders mit ihnen reden“, berichtet Aßmann.

Nun also sein Wechsel nach Brinkum. Vor Ort möchte Jan Aßmann „verschiedene Arbeitsbereiche abdecken“. Derzeit befinde er sich in der Eingewöhnungsphase. So beobachte er viel, knüpfe die ersten Kontakte mit Kooperationspartnern und lerne die Einrichtungen in Stuhr und der Umgebung kennen, berichtet er.

Im Zentrum steht für Aßmann der direkte Kontakt mit den Jugendlichen. „Es geht viel um Aufmerksamkeit“, weiß der Sozialarbeiter. Gerade diese Arbeit „liege ihm am Herzen“. „Ich versuche, für mich selbst jung zu bleiben“, sagt er weiter. Die ersten Erfahrungen im Haus am Wall seien positiv gewesen. „Die Jugendlichen sind sehr offen“, ist Aßmanns erster Eindruck, auch wenn er selbst sich zurzeit noch ein wenig zurückhalte.

Ideen, die er in Brinkum umsetzten will, hat Jan Aßmann einige mit im Gepäck. Da kommt zum Beispiel seine zweite Leidenschaft Sport mit ins Spiel. So spielt er selbst gerne Basketball und Tischtennis, aber auch Fußball hat es dem Sozialarbeiter angetan. Als Fan von Werder Bremen passe er ganz gut in die Region, sagt er mit einem Schmunzeln. Und da Sport auch bei den Jugendlichen hoch im Kurs steht, möchte er dieses Feld für seine Arbeit nutzen. Eine Idee wären zum Beispiel Fußballturniere mit anderen Jugendhäusern aus der Region, sagt Aßmann.

Ein zweiter Bereich für ihn ist die Jugendkultur. So möchte er den Brinkumer Jugendtreff für Konzerte öffnen und kleinen Bands aus der Region eine Bühne bieten, vielleicht sogar im Haus am Wall eine eigene Band etablieren. „Das hängt aber alles davon ab, was die Jugendlichen wollen“, sagt Aßmann über die Mitbestimmungsrechte seiner Schützlinge. „Sie müssen nicht von A bis Z betüdelt werden“, findet er. Über neue Aktionen möchte Aßmann auch versuchen, „noch anderes Klientel an das Jugendhaus anzudocken“. Stark im Trend sei bei Jungen zum Beispiel gerade das Kochen, weiß er zu berichten.

Hinzu komme aber auch die politische Arbeit. „Politisch stellt die Jugend gerade viel auf die Beine. Wir sind offen dafür, wenn die Jugend etwas bewegt“, sagt Aßmann und nennt das Beispiel der Fridays-For-Future-Bewegung. Er sei froh, dass es viele engagierte Jugendliche gibt und sie nicht „nur an der Playstation sitzen“.

Im Haus am Wall findet Jan Aßmann nun ein etwas verändertes Team vor. Neben Christian Wille hat auch Inga Staats die Brinkumer Jugendeinrichtung verlassen, berichtet Thorsten Meyer. Die Stelle sei derzeit ausgeschrieben und soll wieder mit einer Frau besetzt werden. Alexander Hohmann, Michaela Otterstedt und Kirsten Nietzold bleiben dem Jugendtreff aber weiterhin erhalten. „Ich habe Unterstützung von einem super Team“, freut sich Aßmann auf seine Zeit in Brinkum.