Der Stadtradeln-Star, der 21 Tage lang kein Auto nutzen darf, ist in diesem Jahr Holger Opitz (Mitte). Auch Bürgermeister Frank Seidel (l.) macht mit, Max Serzisko ist der Koordinator. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Im Liegen oder aufrecht: Holger Opitz fährt irgendwie schon immer mit dem Rad. Staus sind für ihn kein Thema. Für ihn zählt der Weg auf zwei Reifen per Beineskraft. Und die wendet er täglich über zwei Mal 18 Kilometer zur Arbeit an. Mit seiner Begeisterung ist er nun das Gesicht zur Aktion Stadtradeln, das in der Gemeinde Weyhe am Montag, 25. Mai, startet. Fahrradkilometer sollen die Autokilometer ersetzen und die Weyher dabei mithelfen, dass eine möglichst hohe Zahl zusammenkommt.

Opitz ist nicht nur auf Nachfrage überzeugter Fahrrad-Fan, sondern zeigt das auch offen nach außen. Als stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband Diepholz des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und Vertreter der Weyher Ortsgruppe mit einem Sitz im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt (ohne Stimmberechtigung) ist er auch politisch immer auf der Seite des Radweges und der Radfahrer zu finden. Für ihn ist das unmotorisierte Vehikel ein ganz selbstverständliches Verkehrsmittel.

Man erlebt als Radfahrer wirklich viel, erklärt Opitz seinen selbst erzeugten Antrieb. „Man lässt sich auch gerne mal nass regnen“, sagt Opitz. Noch dazu ist er auf diesen Fall vorbereitet und packt sich Kleidung zum Wechseln ein. „Das ist alles nicht schlimm, das ist sogar schön“ – die Nähe zur Natur nämlich. Regen und Sturm nimmt er mit Humor, sagt er. „Zur Arbeit fahre ich gern, weil es Spaß macht.“ Auf den ersten zehn Kilometern bis zur Erdbeerbrücke habe er keine Ampel, trifft stattdessen auf Vögel, Rehe oder auch Störche. Und: „Du kriegst die Jahreszeiten mit.“ Und das genießt er vor allem im Winter. In der Marsch sei es dann komplett dunkel. „Da muss ich aufpassen, dass ich nicht vom Weg abkomme“ – weil er wegen der nicht vorhandenen Lichtverschmutzung nur Ausschau nach den Sternen hält. Eine andere Strecke – Opitz fährt täglich in die Nähe der Uni Bremen zur Arbeit – würde ihm „wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen“.

Opitz ist einer, der nicht nur kein Auto will, sondern es auch nicht braucht. Das Gefährt zu Hause, das seiner Frau gehört, „steht meistens nur herum“, sagt er. Selbst wenn es ums Einkaufen geht. Was er braucht, kriegt er in seinen Fahrradtaschen unter und das reicht dann für eine Woche. „So viel kann ich gar nicht essen.“ Kein Auto zu nutzen, ist für den ADFC-Mann kein Verzicht, sondern ein Gewinn, wie er sagt. Auf dem Rad lässt Opitz seine Seele baumeln bei seinen jährlichen etwa 10 000 Kilometern, die er nicht nur dienstlich, sondern an Wochenenden und im Urlaub – beispielsweise im Mittelgebirge – auf dem Rad verbringt.

All das qualifiziert den Weyher aus Sicht der Gemeinde zum Stadtradlerstar und damit ist er Sprecher Sebastian Kelm zufolge sozusagen die Galionsfigur der Aktion, an der sich jährlich Kommunen aus ganz Deutschland beteiligen. Weyhe ist nun zum vierten Mal dabei – erstmalig in 2015, so der Koordinator in der Verwaltung, Max Serzisko. Zuletzt hatte die Gemeinde 2017 mitgemacht und 46 Teilnehmer vereinen können, die 16 750 Kilometer erradelt haben – macht 365 Kilometer pro Person. Der Zeitraum für den Wettbewerb ist festgelegt. Gemessen werden die Strecken über drei Wochen, die an aufeinanderfolgenden Tagen zwischen dem 1. Mai und – in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verlängert – dem 31. Oktober liegen müssen. Veranstalter des „Wettbewerbs für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität“ ist das Klima-Bündnis, zu dem Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern gehören – mit Unterstützern aus Privatwirtschaft, die Bezug zur Zweirad-Branche haben und die die Gewinne sponsern sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Am Ende ausgezeichnet wird das fahrradaktivste Kommunalparlament und die Kommune mit den meisten Radkilometern. Auch in der Sonderkategorie Stadtradeln-Stars werden Preise verlost. In diesem Jahr gibt es außerdem drei Sonderpreise. „Damit werden Kommunen prämiert, die auf besonders kreative Weise unter Einhaltung der Corona-Kontaktsperre viele Menschen zur Teilnahme mobilisiert und miteinander in Austausch gebracht haben“, heißt es auf der Webseite, wo sich die Teilnehmer unter www.stadtradeln.de anmelden können. In Weyhe haben sich mit Stand vom frühen Dienstagabend 43 Teilnehmer registriert. In der Wesergemeinde endet die Aktion am 14. Juni. Die gefahrenen Kilometer können über eine App registriert werden. Weitere Informationen gibt es bei Max Serzisko unter Telefon 0 42 03 / 7 11 08 sowie per E-Mail unter Weyhe@stadtradeln.de.