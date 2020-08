Weyhe-Erichshof. Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 18 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonnabendmorgen auf der Bundesstraße 322 in Erichshof ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 49-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Auto verkehrsbedingt halten, als er gerade von der B 6 auf die B 322 abgebogen war. Hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Mann aus Seelze mit seinem Wagen und konnte auch noch anhalten. Doch eine dahinter fahrende Frau aus Hannover erkannte in ihrem Fahrzeug die Situation laut Polizei zu spät und fuhr auf den Wagen des 40-Jährigen auf. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall dann wiederum auf das Auto des Oldenburgers geschoben. Die 29-jährige Frau und ihr 31-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto der Hannoveranerin musste nach Angaben der Beamten abgeschleppt werden.