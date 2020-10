Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch auf der Syker Straße (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Melchiorshausen. Auf der Syker Straße in Melchiorshausen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren an der Kollision, die sich gegen 15.55 Uhr ereignete, drei Fahrzeuge beteiligt. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin aus Thedinghausen sowie eine 34-jährige Sykerin waren in Fahrtrichtung Brinkum unterwegs, als sie an einer roten Ampel anhalten mussten. Das übersah offenbar eine 30-jährige Fahrerin aus Schwanewede und fuhr auf den Wagen der Sykerin auf, der wiederum auf das Auto der 28-Jährigen geschoben wurde. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden laut Polizeiangaben Schäden von insgesamt gut 9000 Euro.