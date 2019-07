Die Weyher Streetwatcher auf einem Teil ihrer Tour. Ehrenamtlich schaut die Dreiergruppe an Hotspots in der Gemeinde nach dem Rechten. Treffen an der Alten Wache, Henry-Wetjen-Platz 4, in Leeste (Vasil Dinev)

Die meisten Jugendlichen in Weyhe kennen sie. Wenn der weiße Transporter vorgefahren kommt, das Team mit roter Erkennungskleidung aussteigt und Taschenlampen angehen, dann sind die Streetwatcher wieder auf Streife. Seit elf Jahren sind sie ehrenamtlich an Wochenenden und bei Großveranstaltungen unterwegs. Ihre Mission: ein soziales Miteinander auf öffentlichen Plätzen in Weyhe. Sie vermitteln, wenn Ärger droht, stehen in engem Kontakt mit der Polizei. Manchmal sind sie Kummerkasten der Jugendlichen oder aber Helfer in der Not.

21 Uhr am Freitagabend. Für die Streetwatcher ist es der Beginn einer langen Nacht. Heike Seidel steigt die Stufen in den Keller der Alten Wache in Leeste hinab. Unten bleibt sie vor einer weiß gestrichenen Tür stehen, in die auf Kopfhöhe eine Schiebeklappe eingelassen ist. Die Schlüssel am Bund klappern, Heike Seidel schiebt den metallenen Riegel zur Seite. In einer alten Zelle der ehemaligen Polizeiwache, in der sich heute das Weyher Seniorenzentrum befindet, ist die Ausrüstung der Streetwatcher untergebracht. Ein Kasten mit leeren Bierflaschen, den Feiernde hinterlassen und die Streetwatcher mitgenommen haben, steht am Boden. Der Pavillon, mit dem das Team bei Veranstaltungen wie Weyhe Total vertreten ist, ruht zusammengeklappt in dem schmalen Raum.

Seit sieben Jahren dabei

Heike Seidel, seit sieben Jahren bei den Streetwatchern, holt die für den heutigen Abend benötigte Ausrüstung heraus: Erste-Hilfe-Zeug, einen Mülleimer samt Greifern und einen Korb mit Taschenlampen, Spuckschüsseln für den Notfall, Batterien und Wasserflaschen. Dass sie stark alkoholisierte Jugendliche nach Hause fahren müssen, komme schon mal vor. Auch, dass die Streetwatcher den Rettungsdienst rufen, weil die Jugendlichen Risiken falsch einschätzen.

Bei grobem Fehlverhalten gegenüber den Streetwatchern und anderen sind Jugendliche bereits zu klärenden Gesprächen mit dem Jugendpfleger der Gemeinde, Carsten Platt, einberufen worden. Er ist direkter Ansprechpartner der Streetwatcher, die von April bis Oktober jeden Freitag und Sonnabend in der Gemeinde unterwegs sind. Außerhalb der Saison teils auch auf Zuruf, wie er sagt. Die Streetwatcher hätten wichtigen Anteil daran, dass den Jugendlichen öffentliche Plätze erhalten bleiben. Platt: „Es geht nicht darum, die Jugendlichen zu maßregeln, sondern ihnen zu vermitteln, dass es ihre Plätze sind, die nur erhalten bleiben können, wenn sie sie in einem gewissen Rahmen behandeln.“

Mehr zum Thema Neues Auto für Weyher Institutionen Aus Schwarz mach' Weiß Die Gemeinde Weyhe hat für den Streetwatcher und den Umweltservice ein neues Auto angeschafft. Das ... mehr »

Für den Dienst an diesem Abend sind außer Heike Seidel noch ihr Ehemann Frank und Siard Schulz eingeteilt. Die Männer haben in der Zwischenzeit den Bus geholt, den regulär der Bereich Umwelt der Gemeinde benutzt. Frank Seidel sitzt hinter dem Steuer des Transporters mit verdunkelten Scheiben, seine Ehefrau Heike führt auf dem Rücksitz Protokoll. Siard Schulz, 22 Jahre, steigt als Beifahrer an den Haltepunkten aus dem Auto und sperrt die Schranken vor Schulhöfen und Spielplätzen auf. „Einer fährt, einer schreibt, einer schließt“, sagt Frank Seidel, der das Auto auf die große Wiese des Mühlenkamp-Geländes manövriert. Die Streetwatcher kennen die üblichen Treffpunkte in der Gemeinde. Anhand ihrer Protokolle können sie nachvollziehen, was wann wo los war. Dann melden sich Anwohner manchmal auch direkt bei ihnen, wenn sie sich an feiernden Gruppen stören, oder die Polizei gibt Hinweise. „Wir versuchen zu vermitteln, bevor die Polizei eingreifen muss“, erklärt Heike Seidel.

Die richtige Ansprache finden

Das Gelände, auf dem kürzlich Hunderte beim Aufmucken gegen Rechts feierten, scheint verwaist. „Da sind welche“, sagt Siard Schulz nach einer Weile. Der Bus hält vor einem hölzernen Pavillon, vor dem Fahrräder parken. Skeptisch mustern die vier Jugendlichen, die auf den Bänken des Unterstandes sitzen, drei Jungen und ein etwas jünger wirkendes Mädchen, die Streetwatcher. Eine Wodka-Flasche steht am Boden, eine Wolke aus Energy-Drink und Zigarettenrauch hängt in der Luft, basslastige Musik hallt aus einem Lautsprecher. Siard Schulz erkennt jemanden aus der Gruppe wieder: „Spielst du noch Fußball?“ Damit scheint das Eis gebrochen. „Ich spiele jetzt dritte Herren“, sagt er. Die insgesamt 25 Streetwatcher, deren Altersspanne von 20 bis 70 Jahren reicht, sind gut in der Gemeinde vernetzt. „Siard und ich kennen viele vom Fußball“, sagt Frank Seidel, der Streetwatcher der ersten Stunde ist. Das Verhältnis zu den Jugendlichen brauche intensive Pflege, müsse reifen.

Mehr zum Thema Bilanz 2018 Erfolgreiches Jahr für Streetwatcher Die Streetwatcher sind durch die Gemeinde Weyhe aufgrund ihrer umfangreichen und ehrenamtlichen ... mehr »

Die Gruppe im Pavillon erzählt jetzt freimütig, dass eigentlich geplant war, Party in Bremen auf dem Bremen Next Club Boat zu machen. Doch jetzt ist es ihnen zu spät geworden. Grund war der „Fußballer“: „Meine Eltern wollten halt unbedingt noch grillen“, sagt der. „Wenn ihr geht, ist der Mülleimer voll“, sagt Frank Seidel noch in gespielt mahnendem Ton, bevor die Streetwatcher wieder davon fahren. Die Befugnis, Jugendlichen Alkohol wegzunehmen oder Ausweise zu kontrollieren, haben die Helfer nicht. Das darf nur die Polizei. Für ihren Protokolleintrag schätzt Heike Seidel, wie alt die Feiernden waren und wie viel Alkohol im Spiel ist. Das zeigt dem Sonnabend-Trupp, auf welche Bereiche besonders zu achten ist.

Nächster Halt ist der Schulhof der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste. Vor der Laufbahn des Sportplatzes winkt den Streetwatchern ein junger Mann zu. Die Begrüßung daraufhin erfolgt mit Handschlag. Der 17-Jährige hält den Lenker seines Fahrrades fest. Er ist von Barrien hergeradelt, erzählt er. Sechs Jahre lebte er in Leeste, hat hier noch seine Freunde. „Man wird angerufen und weiß dann, wo was abgeht“, sagt er. Mit den Streetwatchern hat er schon öfter zu tun gehabt. Auf die Frage, ob es genug Orte in Weyhe gibt, wo man kontrolliert feiern kann, sagt er: „Überall, wo man sich benehmen kann, kann man gut feiern.“

Achtsamkeit bei jungen Jugendlichen und Alkohol

Lautes Gelächter kommt ein paar Meter weiter von einer Sitzgruppe vor der Mensa der Schule. Vier Mädchen und drei Jungs haben Plastikbecher vor sich stehen, eine angebrochene Tüte Chips liegt auf dem Tisch. „Wir waren vorher Döner essen“, sagt eines der Mädchen. Die meisten der Schüler um die 15 Jahre reagieren eher wortkarg auf die Fragen der Streetwatcher. Als diese umkehren, setzen die Gespräche wieder ein. Dort scheint alles gemäßigt zuzugehen. Doch gerade bei jungen Jugendlichen, die erste Erfahrungen mit Alkohol machen, ist genaues Hinsehen wichtig, sagt Heike Seidel.

Es dämmert bereits, als der Bus auf das Gelände zur Skaterbahn in Kirchweyhe einbiegt. Ein Skateboard rollt über den Asphalt. „Wenn das Wetter gut ist, kann man hier ruhig chillen“, sagt ein junger Mann, der auf einem Geländer hockt. Neben ihm ein Mädchen, das gerade Abi gemacht hat, aber noch nicht so recht weiß, was es nach dem FSJ machen will. Beide halten Plastikbecher mit Inhalt in den Händen. In der Hütte neben der Skaterbahn sitzen sechs junge Männer, zu den Füßen steht ein Bierfass, auch harten Alkohol haben sie dabei. Sie sind etwas älter, die meisten stehen im Berufsleben. „Noch einen schönen Abend“, wünschen sie den Streetwatchern. Der Schulhof der KGS Kirchweyhe ist das nächste Ziel.

Wo sollen die Jugendlichen hin?

Der Himmel ist stockdunkel, die Lampen auf dem Schulhof spenden nur spärlich Licht. Mehr als ein Dutzend Jugendliche sitzen auf den Treppenstufen des Theaters. Zigaretten glimmen auf. Eine Polizistin und ein Polizist nähern sich. „Hier hat sich jemand beschwert, dass es zu laut ist“, sagt der Polizist in neutralem Ton. Doch eigentlich sehe es hier ganz entspannt aus. „Wenn das so bleibt, ist das gut“, sagt er mit etwas mehr Strenge in der Stimme. „Ich kann beide Seiten verstehen. Dass man sich dadurch gestört fühlt, wenn man kleine Kinder hat oder arbeiten muss. Aber die Jugendlichen müssen auch irgendwo hin“, sagt der Beamte. Ein Jugendlicher mit schwarzer Hornbrille und Jogginghose pflichtet ihm bei: „Wir haben keine Disco hier, Bensemann in Affinghausen macht Sommerpause. Was sollen wir machen?“ Zu Hause könne er auch schlecht feiern, das würde Stress bedeuten. „Haltet eure Lautstärke im Rahmen und achtet darauf, dass ihr euren Müll wieder mitnehmt“, sagt der Polizist noch. Auch die Streetwatcher kehren um. Später werden sie erneut vorbei schauen.

Mehr zum Thema Streetwatcher in Weyhe Nachts auf Streifzug durch Weyhe Über 700 Einsatzstunden an 75 Tagen haben die Streetwatcher in diesem Jahr mit rund 20 aktiven ... mehr »

An der Alten Weser liegt alles im Dunkeln, nur die Autoscheinwerfer beleuchten die Straße. Frank Seidel verlangsamt die Geschwindigkeit und leuchtet mit der Taschenlampe über die Wiese mit hochstehendem Gras. Niemand da. Am Vatertag, wenn die Streetwatcher mit einem größeren Aufgebot unterwegs sind, sitzen dort mehrere 100 Jugendliche, kommt es schnell mal auch zu Auseinandersetzungen zwischen ihnen.

Es ist nach elf Uhr und die Tour der Streetwatcher noch lange nicht vorbei. Nach eins wird es werden, ist sich Frank Seidel sicher. Eine Gruppe Mädchen auf dem Spielplatz an der Krefelder Straße steht um Fahrräder herum. Sie wirken noch sehr jung, Getränke haben sie nicht in der Hand. Die drei Streetwatcher kennen keines der Mädchen, umgekehrt ist es genauso.

Stolz auf positive Entwicklungen

Heike Seidel verteilt die Visitenkarte der Streetwatcher: „Wenn ihr Probleme habt, mal zu viel getrunken habt, nicht mehr weiter wisst, dann könnt ihr uns kontaktieren.“ Die Mädchen bedanken sich. „Die Nummer speichere ich gleich in meinem Handy ab“, sagt eines. Ein anderes erzählt, dass die Karte zu Hause am Kühlschrank pinnt. „Das ist doch freiwillig, was ihr da macht?“, kommt noch aus der Gruppe. Die drei Streetwatcher nicken und steigen in den Bus.

Besonders freut es Frank Seidel, positive Entwicklungen zu begleiten. Bei Schulabschlussfeiern, wenn er in anderer Funktion als stellvertretender Bürgermeister eingeladen ist, kann er so oft den Erfolg seiner Schützlinge sehen. Einmal sei da ein Mädchen gewesen, das große Probleme hatte. Das einfach wollte, dass man ihm zuhört. Die Polizei hatte sich bei den Streetwatchern nach dem Mädchen erkundigt, wenn die Jugendliche mal wieder aus ihrer Betreuungseinrichtung abgehauen war. „Wenn man sie heute trifft, redet man gemeinsam über diese Zeit“, sagt der 49-Jährige. Erfolgsgeschichten wie diese sind der Lohn der Streetwatcher.

Die Ehrenamtlichen suchen laufend Mitstreiter. Interessierte melden sich beim Jugendpfleger der Gemeinde unter 0 42 03 / 7 12 24. Die Streetwatcher sind freitags und sonnabends ab 21 Uhr unter der Mobilnummer 01 51 / 12 26 77 16 erreichbar.