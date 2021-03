Beim Impftermin dabei waren Miriam Tacke (v. l.), Sandra Meißner, Cord Bockhop, Ulrike Hirth-Schiller und Heinrich Kammacher. (Antonia Blome)

Landkreis Diepholz. Theres Mattke vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) misst die Temperatur einer älteren Dame, fragt nach ihrem Ausweis und Anamnese-Bogen. Dann geht es für die Seniorin weiter zum Arztgespräch, in dem mögliche Allergien und Medikation geprüft werden. Wenn alles den Vorgaben entspricht, wartet auf die Dame anschließend das, wofür sich 150 Menschen über 80 Jahre an diesem Freitag nach Barenburg in der Samtgemeinde Kirchdorf begeben haben: Sie wird von einem DRK-Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft.

Als „großen Auftakt“ bezeichnet Landrat Cord Bockhop den ersten dezentralen Impftermin im Landkreis Diepholz. Auch Kirchdorfs Bürgermeister Heinrich Kammacher ist positiv gestimmt: „Wir freuen uns, den älteren Bürgern nun eine Chance geben zu können, sich impfen zu lassen.“ In der Samtgemeinde Kirchdorf hätten 540 Menschen ein Anschreiben für den Termin erhalten, von denen sich innerhalb von drei Tagen 220 zurückgemeldet hätten. Die restlichen Kandidaten, die mit dem Impfstoff der Firma Biontech geimpft werden sollen, haben ihren Termin am kommenden Montag.

Jede halbe Stunde werden laut Sandra Meißner von der Samtgemeinde Kirchdorf 15 Menschen geimpft. Aufgrund dieser Terminierung sei es am Freitag auch nicht zu einem Überlauf gekommen. Nach der Impfung haben die Senioren die Möglichkeit, sich in den Ruheraum zu begeben. „Dort können sie in Ruhe ein Glas Wasser trinken und etwa 20 Minuten lang schauen, ob sie auf die Impfung reagieren“, sagt Meißner. Nach maximal einer Stunde würden die Senioren die Heimfahrt antreten können. Laut Cord Bockhop gibt es viele positive Rückmeldungen, denn einige ältere Menschen seien mittlerweile frustriert gewesen und hätten es bereits aufgegeben, einen Termin vom Land Niedersachsen zu erhalten. „Die Resonanz der Menschen ist groß und man merkt, dass ihnen die Ungewissheit genommen wurde“, stimmt Theres Mattke, Leiterin des Mobilen DRK-Impfteams, zu.

Bisher haben im Landkreis Diepholz nach Angaben der Kreisverwaltung insgesamt rund 12.900 Menschen eine Erstimpfung erhalten. Zudem sind rund 4700 Zweitimpfungen verabreicht worden. Ab diesem Wochenende starten auch die Impfungen der priorisierten Lehrkräfte sowie der Erzieher im Landkreis Diepholz.

Kommunen bereiten sich vor

Während in Barenburg die ersten dezentralen Impfungen erfolgt sind, bereiten sich die anderen Kommunen im Landkreis Diepholz auf Hochtouren auf ein Impf-Angebot für die über 80-Jährigen vor. Wichtig dabei: Das Angebot richtet sich nur an die Bürger, die noch keinen Impf-Termin haben. Wer schon einen Termin im Impfzentrum hat, sollte diesen in jedem Fall auch wahrnehmen und sich nicht zusätzlich bei den Kommunen um einen Termin bemühen. Umgebucht oder umgelegt werden kann der Impf-Termin nämlich nicht.

Bereits ab Montag, 15. März, sollen auch in der Stadt Syke in Kooperation mit dem Landkreis Diepholz die dezentralen Impfungen beginnen. Wie berichtet, sucht die Stadt für die Abwicklung der Impfungen in der Olympiahalle noch Impf-Paten, die dabei helfen. Interessierte können sich dafür online unter www.syke.de/freiwilligenagentur registrieren lassen. Auch telefonisch ist unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 42 50 eine Anmeldung möglich. Dort sind zudem weitere Informationen erhältlich.

In der Gemeinde Stuhr soll für die dezentralen Impfungen im Gut Varrel eine Impf-Station eingerichtet werden. Damit die über 80-Jährigen dort auch ohne Auto hinkommen, hat die Gemeinde arrangiert, dass die Grönemeyer-Linie 113 einen Umweg fährt und einen Zwischenstopp direkt am Gut Varrel einlegt. In dieser Woche sind auch die Anschreiben an die Impfberechtigten in der Gemeinde rausgegangen. „Circa 150 Rückmeldungen haben wir schon bekommen und an den Landkreis weitergegeben“, berichtet Stuhrs Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann. Weitere 150 Schreiben seien bereits bei der Verwaltung eingegangen. „Wir haben eine Projektgruppe eingerichtet, die sich darum kümmert.“ In Stuhr können die Antwortbögen, die den Impf-Schreiben beigefügt sind, per Post oder per E-Mail an impfen@stuhr.de an die Gemeinde zurückgesandt werden. Die Terminvergabe erfolgt anschließend schriftlich oder telefonisch.

Derweil wird in der Gemeinde Weyhe die Mehrzweckhalle in Leeste zum Impfzentrum hergerichtet. Am Dienstag hat die Gemeinde an insgesamt 2074 Weyher ein entsprechendes Schreiben an die Bürger über 80 Jahre verschickt und bis Freitagvormittag mehr als 400 Rückmeldungen bekommen, teilt die Verwaltung mit. Sie rechnet derzeit mit ersten Impfterminen voraussichtlich in der Woche vom 22. bis 26. März. Die verschickten Antwortbögen sollten schnellstmöglich ausgefüllt an die Gemeinde zurückgesendet, in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen oder per E-Mail an impfen@weyhe.de geschickt werden. Um weitere Rückfragen zu klären, sollte dabei unbedingt eine Telefonnummer angegeben werden.

Fakt ist, dass auch in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen dezentral geimpft werden soll. Viel mehr ist allerdings noch nicht klar. Andreas Schnichels, bei der Samtgemeinde gemeinsam mit Cathleen Brinkmann für die Organisation zuständig, sagt: „Wir wissen, was wir tun wollen.“ Aber: Erst am Dienstag folgt das entscheidende Gespräch mit dem Deutschen Roten Kreuz in der angepeilten Impf-Lokalität. Dann fällt die Entscheidung, wo und ab wann dezentral geimpft wird. An Interesse dürfte es nicht fehlen: Am Donnerstag wurden mehr als 1200 über 80-Jährige angeschrieben mit der Bitte, sich um einen Termin zu bewerben, sofern sie noch keinen haben. Die Resonanz am Freitag war laut Schnichels bereits prächtig. „Seit heute um 8 Uhr klingelt hier das Telefon“, sagt er.

Zur Sache

Ansprechpartner in Weyhe und Stuhr

Wer organisatorische Fragen zum dezentralen Impfen hat, kann sich diesbezüglich bei seiner Verwaltung vor Ort erkunden. In Weyhe sind dafür Henning Wrede (Telefon: 0 42 03 / 7 11 26) und Detlef Plate (Telefon: 0 42 03 / 7 11 10) vom Fachbereich Ordnung und Soziales Ansprechpartner. Sie können auch per E-Mail an impfen@weyhe.de erreicht werden. In Stuhr steht der Fachdienst Sozialer Service über eine Impf-Hotline unter der Nummer 04 21 / 5 69 51 89 oder per E-Mail an impfen@stuhr.de für Rückfragen zur Verfügung. Medizinische Auskünfte können dagegen bei der offiziellen Impf-Hotline des Landes Niedersachsen unter 08 00 / 9 98 86 65 eingeholt werden.