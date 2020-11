Das lebendige Gemeindeleben zeichnet die Varreler Kirche aus, finden Ilse Düßmann, Bernhard Brand, Christa Böschen, Eike Fröhlich und Christoph Stein (v. l). (Michael Galian)

Stuhr-Varrel. Die Geschichte der Kirchengemeinde Varrel beginnt mit einem Protest. Ausgelöst durch eine Rede von Michael Schmidt Ende der 1960er-Jahre. Schmidt war Pastor der Kirchengemeinde Stuhr und hielt an den Volkstrauertagen 1967 und 1968 die Gedenkrede am Mahnmal im Stuhrer Ortskern. „Pastor Schmidt rief uns Anwesenden mit eindringlichen Worten ins Gedächtnis, welches unermessliche Leid die mörderischen Kriege in die Familien getragen hatten und dass unsere größte Ehrung der Toten darin liegen sollte, ihre Stimmen zu vernehmen und eine dringliche Mahnung zu hören“, erinnert sich Bernhard Brand im aktuellen Gemeindebrief der Kirchengemeinden Stuhr und Varrel an die Anfänge zurück. Dass der junge Pastor Schmidt Aufrüstung kritisierte und die Bekämpfung des Hungers auf der Welt forderte, stieß bei Brand und anderen, zumeist jungen Mitgliedern der Kirchengemeinde auf große Zustimmung. Andere jedoch hielten die Worte für zu aufrührerisch, zu politisch, zu wenig auf Erinnerung ausgerichtet.

Die Kritik musste damals bis zum Bischof vorgedrungen sein. Jedenfalls stand die Versetzung Schmidts im Raum, nachdem er gerade einmal 15 Monate im Amt gewesen war. „Eigentlich wollten wir das gar nicht“, sagt Ilse Düßmann über das, was folgte und vor genau 50 Jahren zur Abspaltung und Gründung der Varreler Kirchengemeinde führte. Düßmann gehörte zu der Gruppe von Mitgliedern der Kirchengemeinde, die sich damals hinter Pastor Schmidt stellten. Gemeinsam schickten sie am 6. März 1969 einen von 37 Menschen unterzeichneten Brief an den Gemeindekirchenrat, in dem sie die Unterrichtung der Kirchengemeinde in einer Gemeindeversammlung forderten. Denn die vielen Neubürger aus Varrel waren nicht in dem Gremium vertreten und konnten weder Einfluss auf Entscheidungen nehmen noch an Informationen kommen, schildert Brand.

Schlussendlich forderten sogar 298 Mitglieder schriftlich den Verbleib des Pastors und regten eine Neuwahl des Gemeindekirchenrates an. Am 11. Juni 1969 kamen mehr als 400 Fürsprecher und Gegner des Pastors bei Nobel in Moordeich zusammen. Bis auf den Bischof war auch der Oberkirchenrat vollständig vertreten, erinnert sich Brand. Dort sei auf den Tisch gekommen, was Pastor Schmidt vorgeworfen wurde, nämlich zu politisches Predigen mit weniger Bezug auf die Theologie. So zitierte der WESER-KURIER seinerzeit den bei der Sitzung geäußerten Vorwurf: „Er hat am Reformationstag von Martin Luther King gepredigt statt von unserem Dr. Martin Luther und seinen 95 Thesen.“

Die Fronten verhärteten sich. „Der Konflikt war heftig. Dadurch sind viele Verletzungen auf beiden Seiten passiert. Es wurde nicht nur christlich miteinander umgegangen“, sagt Eike Fröhlich, seit 13 Jahren die Pastorin der Kirchengemeinde Varrel. Laut Brand hatte es sogar so heftig gekracht, dass einige Mitglieder aus der Kirche ausgetreten waren.

Im November 1969 gab es für die Bewegung hinter Pastor Schmidt dann einen ersten Erfolg: Ein erweiterter Gemeindekirchenrat nahm seine Arbeit auf, diesmal waren auch Neubürger, Frauen und jüngere Jahrgänge vertreten. „Vorher waren es ausschließlich alte Männer“, sagt Christa Böschen, die von 1977 bis vor neun Jahren dem Ältestenrat der Kirchengemeinde Varrel angehörte. Diese gründete sich am 29. November 1970. Laut Brand waren die Bedingungen in der Vereinbarung zwischen Oberkirchenrat und Pastor Schmidt so, dass sich der Theologe nicht auf die Pastorenstelle bewarb. Im April 1971 wählten die Kirchengemeinden der Landeskirche Oldenburg, so auch Varrel, ihre Gemeindekirchenräte nach einer neuen, demokratischen Wahlordnung. Böschen sagt, dass dies auch ein Verdienst der Protestbewegung gewesen sei: „Das war ein Novum damals.“

Gute Zusammenarbeit

„Heute arbeiten die Gemeinden eng und gut zusammen, auch wenn sich die Spaltung zum Teil durchaus noch bemerkbar macht, gerade bei der älteren Generation“, sagt Pastorin Fröhlich. Gerade bei der Jugend aber spiele dieser Trennungsgedanke kaum noch eine Rolle, sagt Christoph Stein, mit seinen 47 Jahren das inzwischen dienstälteste Mitglied des Kirchenrates. „Im Jugendbereich war es nie so schlimm. Die Jugendlichen sind ja oft gemeinsam zur Schule gegangen.“ Hinzu kommt, dass die Kirchengemeinden Stuhr und Varrel Sommerfreizeiten veranstalten und seit zehn Jahren gemeinsam das Konfi-Camp organisieren. Außerdem arbeiten beide in Sachen Kirchenmusik eng zusammen, so etwa beim jährlichen Musicalprojekt unter der Leitung von Christine Rauterberg.

Die Gemeinsamkeiten werden geschätzt, die Varreler sind aber auch stolz auf ihre Eigenheiten. „Unsere Stärke in der Zusammenarbeit liegt darin, dass wir beide eigenständig sind“, sagt Fröhlich. Ilse Düßmann ist in der Stuhrer Pankratiuskirche zwar konfirmiert worden, hat dort geheiratet, aber: „Hier bin ich zu Hause“, sagt sie über die Varreler Kirche. In den ersten Jahren war die junge Kirchengemeinde noch heimatlos, 1974 folgte die Grundsteinlegung des Gotteshauses an der Varreler Landstraße 69, ein Jahr später feierten die Gemeindemitglieder die Einweihung.

Von ihren revolutionären Anfängen hat sich die Kirchengemeinde viel bewahrt. „Wir würden nie von vornherein sagen: Das geht nicht. Das ist hier verpönt“, sagt Fröhlich. Auch das Varreler Büfett stehe als Begriff für sich. Mehr als den braucht es nämlich nicht, um einen reich gedeckten Tisch im Gemeindehaus vorzufinden. „Aufgeschlossen“ lautet der Zusatz zum gemeinsamen Gemeindebrief mit der Kirchengemeinde Stuhr, der viermal im Jahr erscheint. Der Anspruch der Offenheit gilt nach wie vor. So etwa vor gut fünf Jahren, als Eike Fröhlich mit einer Gruppe auf Pilgertour war und den Gottesdienst nicht ausfallen lassen wollte. „An der französischen Grenze habe ich den Gottesdienst aus einer Schnapsbrennerei live in die Kirche übertragen“, sagt sie. Die Kirchengemeinde hatte das für eine einmalige Sache gehalten, während Corona aber sind die Hybrid-Gottesdienste mit Besuchern und live dazu geschalteten Gemeindemitgliedern zur Regel geworden. Natürlich hat die Pandemie auch Auswirkungen auf den runden Geburtstag der Varreler Kirchengemeinde und ihre rund 1900 Mitglieder. Eine Feier gibt es in diesem Jahr nicht.

Die noch relativ junge Kirchengemeinde hat keinen finanziellen Grundstock, auf den sie zurückgreifen kann, lebt von der Kirchensteuer und von Spenden ihrer Mitglieder. Ob Jugendraum, das Hinzukaufen von Grundstücksfläche am Gemeindehaus per Patenschaften oder die besondere Kirchenfenstergestaltung – die Varreler planen das weitestgehend in Eigenregie. Das Gemeindeleben ist seit jeher ein lebendiges, sagt Christa Böschen, die von den Kuchenbüfetts zu den Gemeindefesten erzählt, mit drei parallel betriebenen Waffeleisen und Spielgeräten auf dem Parkplatz. Früher gab es Weihnachten bloß ein Krippenspiel, inzwischen sind es zwei in der Gutsscheune Varrel mit mehreren hundert Besuchern geworden. Auch auf den Pfingstgottesdienst auf dem Gutshof mit Taufen mit Bäkewasser sowie den Erntedankgottesdienst in der Scheune sind die Varreler stolz. Seit Anfang der 1990er-Jahre haben sie sogar ihre eigene Liturgie. Der damalige Gemeindekirchenrat hatte beispielsweise im Sündenbekenntnis alte und fremdgewordene Formulierungen gestrichen und in eine verständliche Alltagssprache umformuliert.

Neun Pastoren waren bisher in der Kirchengemeinde tätig, ihr Ausscheiden hatte dabei unterschiedliche Gründe. Eike Fröhlich ist bisher am längsten da. Sie sagt, dass den Varrelern ein gewisser Ruf vorauseilte, als sie anfing: „Wir sind die aufmüpfigen Varreler“, hieß es damals. Und wie Fröhlich mit einem Lachen zugibt: „Das passt heute noch – und das ist wunderbar“.