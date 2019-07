Die Pläne für die Krippe in Sudweyhe haben Helmut Meyer (v. l.), Manuela Creutzmann und Christoph Siedersleben vorgestellt. (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. Der evangelische Gemeindesaal in Weyhe sollte eigentlich abgerissen werden, sagt Helmut Meyer vom Evangelischen Kirchenamt in Sulingen. Nun wird er eine Krippe. Träger der Einrichtung ist der evangelische Kindertagesstättenverband Syke-Hoya. Der Bedarf an Krippenplätzen sei plötzlich aufgekommen. „Wir haben das dann angeboten“, so Meyer. Für Oktober ist die Fertigstellung an der Braunlager Straße, wo kürzlich der Umbau gestartet ist, geplant. Allerdings: Das Angebot für die 15 Plätze (eine Gruppe) gelte zunächst für die kommenden zwei Jahre. „Wir machen dann ein Jahr zu, dann wird angebaut.“ Für die zusätzliche bauliche Erweiterung, die ab dem 1. August 2021 angedacht ist, muss das Gebäude geschlossen werden. Die Kinder, die im kommenden Herbst ab dem ersten Lebensjahr in die Krippe gebracht werden können, bleiben demnach für zwei Jahre. Ab dem dritten Lebensjahr werden die Kinder anderweitig untergebracht. Sie kommen dann in den Kindergarten.

Anfragen von Familien aus Bremen

In dem einen Jahr der für den Umbau nötigen Schließung könne es problematisch werden, hieß es beim Ortstermin. Aber: „Wer weiß, wie die Anmeldezahlen in zwei Jahren aussehen“, sagt Meyer. Für die neue Krippe liegen derzeit bereits zwölf Anmeldungen vor, sagt Manuela Creutzmann, Krippenfachberaterin des Kindertagesstättenverbands. Zusätzlich bekomme sie aber nahezu jeden Tag Anfragen von Familien, die von Bremen nach Weyhe ziehen wollen. Die Betreuungszeit soll in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr angeboten werden. Bei Bedarf, so Meyer, wird es einen Frühdienst ab 7.30 Uhr geben. Die neue Einrichtung werde an die Kindertagesstätte (Kita) Pusteblume in Weyhe angegliedert. Rechtlich handele es sich dann um eine Einrichtung mit zwei Standorten. Leiterin der neuen Krippe wird Creutzmann sein, die bereits die Kita führt. Bis zur Eröffnung müssen noch neue Toiletten, ein Wickelraum, ein Sozialraum für das Personal und ein Schlafraum für die Einjährigen geschaffen werden. Fünf Mitarbeiter sollen insgesamt für die neue Krippe eingestellt werden, zwei Stellen für pädagogische Fachkräfte sind derzeit aber noch nicht besetzt, so Creutzmann.

Das Gebäude ab 2021 für eine weitere Gruppe zu erweitern, ist Meyer zufolge bis jetzt eine Absicht von beiden Seiten – der politischen Gemeinde Weyhe und des Kitaverbandes. Der trägt zunächst auch die Kosten in Höhe von 80 000 Euro für den ersten Bauabschnitt. „Die Gemeinde Weyhe erstattet uns dann die Aufwendungen über die reguläre Abrechnung der allgemeinen Betriebskosten der Kindertagesstätte am Jahresende“, teilt Meyer mit. Die Kirchengemeinde stellt im Gegenzug das Gebäude und die Außenanlagen für die zwei Jahre kostenlos zur Verfügung.

Im zweiten Bauabschnitt, so Meyer weiter, übernimmt der Kitaverband die Kosten für den Anbau und vermietet die Räume dann an die Gemeinde Weyhe. Konkrete Pläne oder ein Kostenumfang dafür stehen noch nicht fest. „Der Zeitplan ist so, dass wir nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in die Planung des zweiten Bauabschnitts einsteigen.“ Er soll in der Zeit vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 umgesetzt werden.