Fritz Emmrich führt seit 15 Jahren das Geschäft Wohnoutlet Bremen. (Penth)

Stuhr-Brinkum. Mit einem überaus erfolgreichen Sommer hat es angefangen. „Damals haben sich die Kunden auf das Sofa gesetzt und gewartet, bis sie bezahlen konnten“, sagt Fritz Emmrich, der Inhaber des Wohnoutlet Bremen an der Bremer Straße 120. Das ehemalige Autohaus in Brinkum-Nord stand leer, also fragte Emmrich, der nach dem Betriebswirtschaftsstudium in den Leuchtmittelvertrieb eingestiegen war und sich nun selbstständig machen wollte, beim Eigentümer nach, ob er das Geschäft übergangsweise für den Verkauf von Polstermöbeln und Lampen mieten kann. Der willigte ein. Aus der Übergangslösung wurde eine dauerhafte – die inzwischen 15 Jahre währt.

Anfangs standen im gesamten Gebäude Polstermöbel, mittlerweile ist dort außerdem ein Großhändler ansässig. Kunden finden auf 700 Quadratmetern über zwei Etagen Polstermöbel und Lampen, erstere laut Fritz Emmrich etwa 40 Prozent günstiger als im Internet. Das World Wide Web habe den Handel mit Möbeln ungemein verändert. Wobei er die Konkurrenz ja von Beginn an praktisch direkt vor der Nase hatte: Nur wenige hundert Meter ist die Brinkumer Niederlassung des schwedischen Konzerns Ikea entfernt. Weitere direkte Konkurrenz aus dem Möbel-Sektor erscheint da unwahrscheinlich. Ein anderer Stoff, ein anderes Muster, andere Form – beim Wohnoutlet stellen sich diese Fragen nicht. Der Kunde kauft die Möbel so, wie er sie im Geschäft stehen sieht. Somit blieben lange Lieferzeiten erspart: „Bei mir sind die Möbel schon da“, sagt Emmrich, der anbietet, Möbel auch nach Hause zu liefern. Früher ist er nach Ladenschluss selbst mit dem Anhänger losgefahren, inzwischen hat er einen Subunternehmer an der Hand, der das neue Möbelstück direkt zum Kunden bringt.

Für seine Outlet-Möbel wirbt der 51-Jährige auch offensiv über die Sozialen Medien. Bei den Couchgarnituren, Sesseln und Sofas handelt es sich oft um im Internet bestellte Ware, die zurückgegangen ist sowie Ausstellungs- und Einzelstücke. Die Leuchten – von allen gängigen Herstellern, wie Fritz Emmrich sagt – bezieht er von einem Großhändler in der Nähe, meist sind es Überproduktionen oder Produkte, die aufgrund von Sortimentswechseln aus den Regalen verschwinden. Anfangs lagerten die Lampen noch im Karton verpackt auf Paletten. Emmrich hat nun stellenweise Vorführmodelle an der Wand des Geschäfts montiert. Bis Ende des Jahres setzen in Öl gemalte Bilder einen wohnlichen Akzent in dem Möbelgeschäft. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens zieren mehr als 50 Werke der Weyher Künstlerin Anke Jacob die Wände.

Fritz Emmrich hat vor 15 Jahren als Existenzgründer ein halbes Jahr Förderung von der Gemeinde erhalten. „Es war immer ein guter Draht“, sagt der Diplom-Betriebswirt. Es gab aber auch eine Zeit, da hatte Emmrich zu kämpfen. Im Sommer 2016 war die Carl-Zeiss-Straße für drei Monate gesperrt, die Kundschaft blieb aus. „Das war schon heftig“, sagt der Wohnoutlet-Chef. Die Rettung war sein Vermieter, der während der Phase auf Miete verzichtete. „Ohne das wäre es nicht gegangen.“ Das Geschäft an der Bremer Straße genießt sozusagen Bestandsschutz. Dass sich weitere Einzelhändler auf der gegenüberliegenden Seite des Ochtum-Parks ansiedeln, ist laut Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier nicht vorgesehen: „Das Einzelhandelskonzept ist im Prinzip abgeschlossen.“

Früher hatte Emmrich jemanden angestellt, heute macht er alles allein. Er findet das praktisch. „Ich schließe einfach den Laden ab, wenn ich Urlaub mache.“