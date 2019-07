In die Menge geguckt, aber mit der Moderation gesprochen: Wettpate Frank Seidel (rechts) war Interviewpartner während der Live-Radiosendung des NDR. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Angespannt und gleichzeitig voller motivierter Freude ist die Lage unter den schätzungsweise 120 Weyhern gewesen, die sich am Montagmorgen vor dem Rathaus der Gemeinde eingefunden haben. Sie alle wollten wissen, was sie tun müssen, um die Stadtwette der NDR-Sommertour zu gewinnen. Ab 7.40 Uhr zeigte sich: Für mindestens 250 Menschen steht eine Reise in die Vergangenheit an.

Die Leute sind „heiß wie Frittenfett“, sagt Frank Seidel (SPD), Wettpate und stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde vor der Kamera des NDR. Da sind es noch wenige Minuten bis zur Bekanntgabe der Wette, die Seidel schließlich umringt von Bürgern und Übertragungswagen des Senders abwartet. Auf seinen Kopfhörern wie auch live im Radio läuft da „(Is this the way to) Amarillo“ von Tony Christie. Keiner schwoft, alle warten. „Noch zwei Minuten“, ruft NDR-1-Hörfunkredakteur Thomas Stahlberg in die Runde. Und dann setzt Hellwach-Moderatorin Susanne Neuß zum Gespräch mit Seidel an. Bis zum Ende der Wette am Sonnabend, 27. Juli, soll sich in der Wesergemeinde alles um die Mühle drehen. Für mindestens 250 Menschen geht es bis dahin darum, eine passende Verkleidung zu finden, die die Berufe von damals zum Ausdruck bringen. Denn die teilweise wasserbetriebene Mühle zu „Weye“ ist 1260 erstmalig erwähnt worden und bis heute Teil der Geschichte der Gemeinde. Die Bürger sollen sich als Müller, Bauern oder Bäcker verkleiden. Mindestens drei Teile lässt der Sender als Kostümierung gelten, teilt er mit. Gemeinsam müssen sie eine Strophe samt Refrain auf Basis des Liedes „Lady In Black“ von Uriah Heep singen – mit eigenem Text. Besagte Mühle soll das Szenenbild sein.

Und das wird wohl ein Fall für den Bauhof. „Der wird damit zu tun haben, die Mühlenkulisse herzustellen“, sagt die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Ina Pundsack-Bleith. Wie sie stieg auch Wettpate Seidel gleich nach Bekanntwerden der Wette gedanklich in die Planung ein. Er schlug vor, beispielsweise auch die Lahauser Bühne mit ins Boot zu holen. Die Kulisse soll auf einer Fläche von zehn mal zehn Metern neben der Bühne auf dem Marktplatz entstehen. Aufgebaut werden kann am Sonnabend zwischen 12 und 16 Uhr. Um 19.30 Uhr müssen sich die mindestens 250 Verkleideten eingefunden haben. Wird die Aufgabe erfüllt, soll die entsprechende Urkunde noch während der Sendung „Hallo Niedersachsen“ live an den Wettpaten Seidel übergeben werden.

Was den Sieg angeht, sind sich Pundsack-Bleith und Seidel allerdings einig. „Da bin ich mir total sicher“, sagt die Erste Gemeinderätin. „Die Weyher sind so motiviert“, meint sie. „Das wird total spannend.“ Und auch Seidel glaubt fest daran, „dass wir das packen“. Davon, dass die Gemeinde verliert, geht übrigens auch der Sender selbst auf Nachfrage nicht aus. Das sei bisher auch noch nicht vorgekommen, hieß es. Gewinnt die Gemeinde, werden die Moderatoren der Sendung Hallo Niedersachsen, die aus Weyhe live übertragen wird, thematisch einsteigen und sich ebenfalls verkleiden.

„Ich werde meine Vorfahren im Himmel anrufen und fragen, was die Leute früher getragen haben“, sagt Siegrid von Weihe, die bei der Stadtwette auf jeden Fall mitmachen möchte, nachdem sie in der Live-Übertragung vor dem Rathaus mitbekommen hat, was zu tun ist. Ein anderer Besucher, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, scherzt, dass er als Mehlwurm gehen will. Das passende Kostüm ist hinzubekommen, versichert seine Frau. Auch die anderen Besucher vor Ort wollten gleich durchstarten. Kaum, dass die Wette bekannt war, versammelten sich einige von ihnen im Sitzungssaal. Zum Rathaus kamen neben Bürgern unter anderem Vertreter des Gewerberings, von Parteien, der Line-Dance-Gruppe, des Dampflok-Vereins sowie der Gemeinde und des Bauhofes. Zum festen Organisationsteam gehören sechs bis sieben Leute, wie Seidel sagt. Allerdings freut sich die Gemeinde über weitere Helfer, auch handwerklich Begabte, wie Ines Mannott vom Stadtmarketing sagt. Wer am Bühnenbild mitarbeiten möchte, kann sich beim Baubetriebshof (Dieter Jabben oder Bernd Krüger) unter 0 42 03/ 78 53 59 oder per E-Mail an bbh-weyhe@t-online.de melden. In der Gruppe Musik ist Tatjana Nivilinszky, 0 42 03/ 78 96 63, E-Mail info@stimmoase.de Ansprechpartnerin. Helfer aus der Gruppe Kostüme können sich an Ines Mannott oder Ulrike Riffert unter 0 42 03/ 7 12 72 oder 0 42 03/ 7 12 76 und per E-Mail an mannott@weyhe.de oder riffert@weyhe.de wenden.

Die NDR-Sommertour ist am Sonnabend, 27. Juli, auf dem Marktplatz. Die Gastronomie öffnet ab 17 Uhr. Das Bühnenprogramm beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wettschluss ist um 19.30 Uhr. Im Anschluss treten Hot Chocolate mit Disco-Sound und The Smashing Piccadillys mit Rock’n’Roll auf.