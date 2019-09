Im Übergang von A1 zur A28 ist ein Laster umgekippt. (Nonstopnews)

Mit zu viel Tempo hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag versucht, von der A1 in Richtung Bremen auf die A28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu wechseln. Dabei kollidierte er mit einer Außenschutzplanke und kippte im Dreieck Stuhr vollständig auf seine linke Seite und begrub die Planke unter sich. Das berichtet die Polizeiinspektion Delmenhorst.

Der 47-jährige Fahrer konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Führerhaus retten und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug selbst wurde der Tank aufgerissen, wodurch Diesel auf die Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen lief. Die Fahrbahn wird durch eine Spezialfirma gereinigt. Vor Bergung des Bier-Lasters muss zunächst seine Landung umgeladen werden. Dabei handelt es sich um Leergut.

In Folge des Unfalls war die Ausfahrt im Dreieck Stuhr fast 24 Stunden gesperrt. Kurz vor 16 Uhr hat die Polizei die Sperrung wieder aufgehoben. Alle Fahrstreifen sind wieder voll befahrbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. (var/mmi)

+++Dieser Text wurde um 16.29 Uhr aktualisiert+++