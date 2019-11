Blättern durch die Fülle an Zeitungsberichten aus der langen Zeit (von links): Christina Wessel, Michael Heinisch und Elke Krebs. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Der Blick fällt auf ein vergilbtes Stück Papier. „Hier hatten wir unser 25-jähriges Kirchweih-Jubiläum. Damit wollte ich anfangen“, sagt Elke Krebs, greift in die Schachtel mit den Pinnadeln und heftet den ausgeschnittenen Zeitungsbericht an die Papp-Stellwand. In diesem Jahr feiert die katholische Kirchengemeinde in Brinkum ihr 60. Kirchweihfest. Zu diesem Anlass soll es am Montag, 18. November, ab 19.30 Uhr eine Andacht im Pfarrheim an der Heilig-Geist-Straße geben. Die Schautafel wird dann an einem prominenten Platz stehen und anhand von Fotos, Texten und Zeitungsberichten erzählen, wie die Kirchengemeinde ihre Anfänge nahm.

Elke Krebs, die lange im Kirchenvorstand tätig war, hat dazu ihren Fundus durchsucht. Michael Heinisch und Christina Wessel mustern die mitgebrachten und auf dem Tisch ausgebreiteten Zeitungsartikel, die teils in Klarsichthüllen stecken. „Meine Güte, ist das alt“, entfährt es der stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Christina Wessel beim Anblick eines Schriftstückes.

Das ausgebreitete Papier dokumentiert nicht zuletzt die eher bescheidenen Anfänge der Kirchengemeinde Heilig Geist, die heute zur Emmaus-Pfarreiengemeinschaft gehört. Katholische Flüchtlinge aus Schlesien, die nach dem Krieg in Brinkum ankamen, setzten all ihre Kräfte ein, um eine eigene Kirche zu bekommen. „Sie ist ein Stück Heimat gewesen für die Menschen“, erklärt Elke Krebs, „sie hat ihnen Halt gegeben“.

Sie sei selbst Flüchtlingskind, wuchs allerdings in Bayern auf, wo das Katholisch-Sein alles andere als außergewöhnlich ist. Anders sah es im überwiegend protestantisch geprägten Nordwesten aus. Die Gründer der Heilig-Geist-Kirche bauten ihr Gotteshaus mitten in einer evangelisch-lutherischen Hochburg. War die Kirche damals am Rande der Gemeinde errichtet, so ist sie im Laufe der Zeit immer mehr ins Zentrum gerückt. „Hier war damals nichts“, weiß Michael Heinisch. Die Kirche umgaben bloß Erdbeerfelder. „Man konnte bis nach Seckenhausen gucken“, sagt der 62-Jährige. 1833, lange bevor die Kirche stand, soll es in der Gemeinde Brinkum 15 Katholiken gegeben haben, besagt die Gemeindechronik. Heute sind es gut 2000. Die Neubaugebiete brachten eben auch Verstärkung nach Brinkum.

Innen wirkt die Kirche recht schmucklos, wird der Vergleich mit anderen katholischen Gotteshäusern herangezogen, wie sie in größeren Städten und südlicheren Gefilden zu finden sind. Eine moderne Deckenbeleuchtung, Leuchter, die die Namen der Apostel tragen, aber insgesamt wenig Verzierungen sind auszumachen. Es ist ja auch ein recht junger Bau und damals viel in Eigenarbeit entstanden, argumentieren die Mitglieder der Kirchengemeinde. Christina Wessel deutet nach oben im Altarraum. Wenn während der Messe die Sonne durch die bunten Motivfenster fällt, sei das ein besonderes Schauspiel. Vor allem, wenn ihr Licht durch die große Taube, die den Heiligen Geist symbolisiert, scheint.

Fast 125 000 Deutsche Mark kostete die Kirche damals. Die finanzielle Grundlage zum Bau bildete eine Spende der Priester der Diözese Aachen. Zunächst gab es nur den länglichen Raum. Das Seitenschiff und der Mittelgang kamen erst mit den 1990er-Jahren dazu. So konnte der Pfarrer fortan gebührend zur Messe einziehen. Das Gemeindehaus folgte, früher fanden dort Karnevalsfeste statt, noch immer sind die Adventsbasare Tradition, mit denen die Kirchengemeinde ihr Kirchweihfest für gewöhnlich feiert – wenn nicht gerade eine wichtige Zahl wie die 60 ansteht. Den vorweihnachtlichen Basar richtet die Kirchengemeinde auch in diesem Jahr aus, am Sonntag, 24. November. Bis dahin soll auch die Schautafel stehen bleiben.

Elke Krebs hat über Jahre den Gemeindebrief betextet, Einblicke aus der Anfangszeit von Heilig Geist hat das mittlerweile gestorbene Gemeindemitglied Paul Erbrich darin gegeben. In jeder Ausgabe wurde ein Stück, das er geschrieben hatte, abgedruckt. Elke Krebs kannte noch einige Mitglieder der ersten Stunde, sie ist seit 1975 in der Kirche engagiert. Die Kinder und Enkelkinder sind in Brinkum getauft worden, viele Erinnerungen mit Menschen und Gebäuden verbunden. Christina Wessel war zwar noch in Kirchweyhe getauft worden, alles andere, Kommunion, Firmung, Hochzeit, bis zur Taufe der Enkelkinder, hat sich aber in Brinkum abgespielt.

Nicht alles ist durchweg positiv, sagen Krebs, Wessel und Heinisch. Auch die Brinkumer Kirchengemeinde habe das Problem, dass nicht genug junge Leute nachkommen. Jahrelang hatte sie einen Spielkreis. Mit dem gesetzlichen Anspruch auf einen Kitaplatz aber sei der schließlich weggefallen. Nach wie vor gibt es jedoch regelmäßig einen Mini-Gottesdienst und einen für Familien. Stolz ist die Kirchengemeinde auch auf ihre aktive Sternsinger-Gruppe, die stets zwischen 5000 und 6000 Euro an Spenden generiert – und auch bei vielen Nicht-Katholiken durchaus gefragt ist. „Dadurch ist unsere Gemeinde auch nach außen hin sichtbar“, freut sich Elke Krebs. Michael Heinisch findet, das ist gelebte Ökumene und nennt ein weiteres Beispiel: Der Weltgebetstag der Frauen wird gemeinsam mit der evangelischen Kirche begangen – die Gastgeber wechseln sich dabei ab.

Eines hat sich ohnehin nie in der Kirchengemeinde geändert: Man hilft einander. Als Pastoralreferent Andreas Gautier zum Beispiel samt Familie in das ursprünglich für bloß einen Bewohner ausgerichtete Pfarrhaus zog, halfen Mitglieder der Gemeinde beim Umbau.