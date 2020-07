Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen der Vorfälle (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. In der Nacht zu Mittwoch ist es Im Graftwinkel sowie am Hermann-Löns-Weg in Varrel zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen, insbesondere an Autos, wie die Polizei mitteilt. So seien unter anderem Außenspiegel eingetreten worden. Die Tatzeit müsste laut Polizei etwa 3 Uhr gewesen sein. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden. Anrufe und Hinweise nimmt die Polizei Stuhr unter der Rufnummer 04 21 / 5 62 05 00 entgegen.