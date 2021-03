Die vierjährige Leni mag am liebsten das Trampolin und die Ringe. Getobt hat sie mit ihrer Mutter Janine Bittkau. (Michael Galian)

Stuhr-Varrel. Geschlossene Schwimmbäder und Freizeitparks, eingeschränkter Trainingsbetrieb und anhaltende Kontaktbeschränkungen: Der Lockdown stellt Familien vor erhebliche Herausforderungen. Umso größer ist jetzt die Freude bei den jüngsten Vereinsmitgliedern des Turn- und Sportvereins (TuS) Varrel.

Seit Anfang März können sich Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern an den Wochenenden für jeweils eine halbe Stunde in einer Bewegungslandschaft in der Turnhalle nach Herzenslust austoben. Glücklich schaukelt die vierjährige Leni in den Ringen und lässt sich von ihrer Mama Janine Bittkau Anschwung geben, während Papa Alex die einjährige Mila im sogenannten Kastentaxi auf einem Rollbrett durch die Turnhalle zieht.

Eine halbe Stunde hat Familie Bittkau aus Varrel an diesem Sonntagmittag die Bewegungslandschaft ganz für sich. „Es ist wirklich eine tolle Abwechslung in dieser Zeit. Leni hat sich so gefreut, dass sie endlich wieder turnen darf“, schildert Janine Bittkau. Normalerweise besucht die Vierjährige regelmäßig das Kinderturnen am Montagnachmittag. „Für Mila ist das alles neu. Ohne Lockdown wären wir inzwischen auch mit dem Eltern-Kind-Turnen gestartet“, ergänzt die sportliche Mama.

„Die Idee eines Indoor-Spielplatzes für Kinder zwischen eins und sechs Jahren spukte schon länger in unseren Köpfen herum, jetzt haben wir sie relativ kurzfristig umsetzen können“, berichtet Übungsleiterin Claudia Thiemann, die an diesem Sonntag die Aufsicht über den Parcours mit verschiedenen Stationen zum Klettern, Balancieren, Rutschen, Hüpfen und Spielen hat.

Die Resonanz ist groß. Allein an diesem Wochenende haben sich von Freitag bis Sonntag insgesamt 33 Familien für das abwechslungsreiche Bewegungsspektakel angemeldet. „Wer kommt, wäscht sich die Hände und im Anschluss an eine Session werden alle Geräte einmal desinfiziert. Die Fenster sind die ganze Zeit über geöffnet. Dazu sind die Familien auf zwei verschiedene Umkleidekabinen aufgeteilt, sodass sie sich gar nicht begegnen müssen“, erläutert die Übungsleiterin das Hygienekonzept des Vereins.

Nach ihren Plänen soll das Angebot auch an den kommenden beiden Wochenenden für sportliche Abwechslung im manchmal etwas eintönigen Corona-Alltag sorgen. „Sollten unsere normalen Turnangebote auch nach den Osterferien noch nicht wie gewohnt stattfinden können, wäre eine Verlängerung sicherlich denkbar“, überlegt sie außerdem.

Familie Bittkau hat sich schon jetzt für zwei weitere Termine angemeldet. „Uns fehlen der Sport und der Besuch im Schwimmbad schon sehr. Immer nur Fahrradfahren und Spielplatz ist auf Dauer auch etwas langweilig, da tut so ein Tapetenwechsel richtig gut,“ sagt Janine Bittkau. Zwischendurch habe sie mit Leni immer mal wieder Online-Fitness im Wohnzimmer gemacht, „aber das ist eben nicht das dasselbe wie die gewohnte Turnstunde.“

Umso motivierter ist Leni jetzt, die verschiedenen Stationen der Bewegungslandschaft auszuprobieren. „Am liebsten mag ich die Ringe und das Trampolin“, berichtet sie. Ihre Schwester Mila begibt sich derweil auf eigene Erkundungstour und krabbelt durch einen Tunnel, rutscht eine Bank hinunter und stapelt rot-weiße Pylonen übereinander.

„Die letzten Wochenenden waren wir komplett ausgebucht. Die Familien sind so dankbar für dieses Angebot“, weiß Thiemann. Aufgrund der großen Nachfrage wird der Indoor-Spielplatz ausschließlich für Vereinsmitglieder angeboten.