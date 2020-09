Die Bundesstraße 51 in Seckenhausen soll auch auf der Ostseite einen durchgehenden Fuß- und Radweg bekommen. Das hat die Stuhrer CDU in einem Antrag gefordert, der am Donnerstagabend im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt auch einstimmig von allen Fraktionen empfohlen wurde.

Konkret geht es um das Stück zwischen der Einmündung der Gärtnerstraße und der Kreuzung mit der Bundesstraße 322, wie Heiner Lampe von der CDU-Fraktion erläuterte. Bislang gibt es nur einen Weg zwischen der Gärtnerstraße und der Straße Zum Sportplatz. „Der Weg ist nicht beschildert und aufgrund seiner Breite als Fußweg anzusehen“, teilt die Verwaltung außerdem in der Ausschussvorlage mit. Zudem befindet sich in Höhe der Einmündung des Azaleenweges ein Fußweg zum Erreichen der Bushaltestelle. Mit einem durchgehenden Fuß- und Radweg würde laut CDU-Antrag auch die Verbindung innerhalb des Ortes gestärkt und außerdem die könnten die Bushaltestellen in Richtung Bremen besser erreicht werden. „Auch die Schulkinder könnten ihn bis zur Kreuzung B 51/B 322 nutzen und dann sicher die Straße überqueren“, schreiben die Christdemokraten dazu in ihrem Antrag.

Die Verwaltung hatte bereits im Vorfeld der Sitzung Kontakt zur zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aufgenommen, die für die Bundesstraße 51 zuständig ist. Laut dem Stuhrer Gemeindejustiziar Lars Gunnar Gärner wird ein Rad- und Fußweg entlang der Ostseite „auch dort als sinnvoll erachtet“. Voraussetzung für eine Realisierung ist laut Gärner unter anderem aber Grunderwerb. Heiner Lampe stellte schließlich den Antrag, die Planungen weiter zu verfolgen. Damit waren alle Ausschussmitglieder einverstanden.