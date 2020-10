Aus dem Auto wurde ein Mobiltelefon gestohlen (Symbolbild). (Björn Hake)

An der Alten Hauptstraße in Weyhe ist am Montagvormittag gegen 11 Uhr das Auto eines 69-Jährigen aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, erledigte der Mann gerade seine Einkäufe. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich auf derzeit noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Wagen und stahl ein Mobiltelefon daraus.