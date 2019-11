Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Aus dem Staub gemacht hat sich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen in Brinkum, nachdem er mit seinem Auto ein parkendes Fahrzeug erheblich beschädigt hatte. Wie die Polizei mitteilt, stand das beschädigte Auto in einer Parklücke an der Bremer Straße in Höhe einer Apotheke. Der Täter fuhr den Beamten zufolge ein gelbes Fahrzeug. Zeugen oder der Fahrer des gelben Autos melden sich bei der Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60.