Stuhr-Brinkum. Die Ortsfeuerwehr Brinkum ist am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen worden. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Henleinstraße in Brinkum-Nord brannte ein Auto, wie Nico Krumhorn, stellvertretender Pressesprecher der Ortsfeuerwehr, mitteilt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Flammen im Motorraum bereits von selbst erloschen waren. „Somit beschränkte sich die Arbeit der Einsatzkräfte auf eine Kontrolle des Motorraums mit der Wärmebildkamera“, berichtet Krumhorn weiter. Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.