Das Auto stand in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf und schnell mit dem Löschen begann. (Feuerwehr)

Stuhr-Brinkum. Die Ortsfeuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst sind am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Pkw-Brand in Brinkum-Nord ausgerückt. Auf dem Parkplatz des Ochtumparks an der Bremer Straße brannte beim Eintreffen der Feuerwehr ein Auto in voller Ausdehnung, teilte Sprecher Christian Meinen mit. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den Brand schnell ablöschen. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort.