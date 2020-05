Der 89-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Stuhr-Brinkum. Ein leicht verletzter 89-jähriger Autofahrer und ein Schaden in Höhe von mindestens 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag in Brinkum. Der 89-jährige Autofahrer hatte laut Polizei beim Ausparken auf der Bremer Straße Gaspedal und Bremse verwechselt. Sein Fahrzeug beschädigte ein anderes parkendes Auto und einen Anhänger. Danach durchbrach das Auto des 89-Jährigen einen Holzzaun und prallte gegen einen Carport, bevor die Fahrt zu Ende war. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.