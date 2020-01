Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen, der Lasterfahrer leichte (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Zu einem schweren Unfall mit einem Schwerverletzten ist es am Mittwoch gegen Mittag auf der A1 in Richtung Bremen zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum gekommen. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilt, bildete sich wegen eines Pannenfahrzeuges ein Stau, den ein 31-jähriger Autofahrer aus Fürstenau aus ungeklärten Gründen nicht bemerkte. Der Mann fuhr mit seinem Wagen auf einen Laster auf, der von einem 62-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge waren infolge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von 40 000 Euro, so die Polizei. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Um die Fahrzeuge zu bergen, war ein Fahrstreifen kurzfristig gesperrt.