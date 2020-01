Die Autofahrerin hatte die Gänge beim Einparken verwechselt. (Nord-West-Media TV)

Ein Fahrzeug ist am Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr in das Schaufenster einer Buchhandlung an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Leeste gefahren. Nach Polizeiangaben hat die 70-jährige Fahrerin beim Einparken Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt. Bei Alarmierung der Einsatzkräfte war vorerst nicht bekannt, ob die Frau im Fahrzeug eingeklemmt war und wie viele Menschen verletzt sind, teilt die Feuerwehr Leeste mit. Der Verdacht bestätigte sich nicht, allerdings wurde die Frau verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ihren Auto und am Gebäude entstand ein Schaden, den die Polizei nicht näher bezifferte. Das Auto musste abgeschleppt werden.