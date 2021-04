Das Auto stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. (Feuerwehr Brinkum)

Ein Auto ist an Karfreitag gegen 8.30 Uhr auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück beim Stuhrer Dreieck in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die 22-jährige Fahrerin des Wagens Motorprobleme auf der Fahrt und hielt unmittelbar in der Ausfahrt zu A 28 an. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen ihr offene Flammen entgegen. Sie rettet ihr Kleinkind und konnte nicht weiter eingreifen, heißt es. Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Brinkum stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, wie Feuerwehrsprecher Christian Meinen mitteilt. Während der Löscharbeiten waren die Ausfahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Als Ursache wird laut Polizei ein technischer Defekt vermutet.