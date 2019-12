Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag gegen 7.40 Uhr einen Unfall auf der A 1 im Bereich Stuhr verursacht und ist davongefahren. Laut Polizei fuhr er mit einem weißen Fahrzeug, wobei es sich vermutlich um einen Transporter handelte, auf dem mittleren Fahrstreifen der A 1 in Richtung Bremen. Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum kam er aus unbekannten Gründen zu weit nach rechts und kollidierte seitlich mit einem Kleinwagen, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Hauptfahrstreifen befand. Die 26-jährige Fahrerin des Wagens wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Ihr Auto aber nahm erheblichen Schaden und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und -verursacher machen können, bittet die Autobahnpolizei Ahlhorn, sich unter der Telefonnummer 0 44 35 / 9 31 60 mit ihr in Verbindung zu setzen.