Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Zu einem Unfall ist es am Sonntag in der Zeit zwischen 10 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Weser in der Straße „Zollhof“ gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter dort einen abgestellten BMW vermutlich beim Rangieren beschädigt. An dem grauen Wagen entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Weyhe telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.