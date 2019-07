Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in Leeste ein Auto mutwillig zerstört worden ist (Symbolfoto). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Zwischen vergangenem Freitag, 12 Uhr und Dienstag, 16 Uhr ist in Leeste an der Straße Am Weißen Moor ein blauer Ford Focus mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Die komplette Fahrerseite ist zerkratzt worden, teilt die Polizei weiter mit. Das Auto war auf dem Hof eines Mehrparteienhauses abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 04 21/ 8 06 60 zu melden.