Der 77-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus (Symbolbild). (Patrick Seeger/DPA)

Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen in Brinkum an der B 6 in einem Graben gelandet. Laut Polizei gab der Mann aus Bremen an, in einen Sekundenschlaf gefallen und von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Bei Eintreffen der Beamten hatten Ersthelfer dem Fahrer bereits aus dem Auto geholfen. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher, zudem musste der Wagen aus dem Graben geborgen werden. „Der Fahrer hat augenscheinlich nur leichte Verletzungen davongetragen“, so die Polizei. Der Mann sei jedoch zur Überprüfung in ein Krankenhaus gekommen. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 2200 Euro.