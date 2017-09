Neblig und dunkel war es, als sich der Unfall auf der Heiligenroder Straße ereignete. (Florian Kater, photoka / Florian Kater)

Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver in Heiligenrode lebensgefährlich verletzt worden. Er war laut Feuerwehr am Sonnabendmorgen gegen 6.40 Uhr bei dichtem Nebel mit seinem Wagen auf der Heiligenroder Straße (B 439) unterwegs und wollte laut Feuerwehr in einer langgezogenen Rechtskurve ein Auto vor ihm überholen. Da es zudem noch dunkel war, sah er einen entgegenkommenden Laster nicht. Er versuchte auszuweichen, stieß aber mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Lkw.

Der junge Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Ortsfeuerwehren Fahrenhorst und Heiligenrode sowie die Gefahrgutstaffel Nord aus Syke wurden daher alarmiert, zudem der Rettungsdienst und später zusätzlich noch die Feuerwehr Groß Mackenstedt. „Aufgrund der lebensgefährlichen Verletzung des Pkw-Fahrers entschied sich der Rettungsdienst für eine sogenannte Crash-Rettung. Im Gegensatz zu einer patientenschonenden Rettung ist hier das Ziel, die Person so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug zu bekommen“, erklärte Feuerwehrsprecher Christian Tümena das Vorgehen. Der 22-Jährige wurde vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen beteiligten Fahrer blieben laut Tümena unverletzt.

Bei der Kollision wurde einer der beiden 1000-Liter-Dieseltanks des Lastwagens aufgerissen. Der auslaufende Kraftstoff wurde von der Feuerwehr aufgenommen und das Leck abgedichtet. „Da sich die Austrittsstelle nicht komplett verschließen ließ, musste der Tank vor der Bergung des Lkw demontiert werden“, so Tümena.

Die Heiligenroder Straße war ihm zufolge für etwa drei Stunden komplett gesperrt. Im Anschluss an den Einsatz der Feuerwehr habe die Polizei mit einer umfangreichen Beweisaufnahme begonnen.