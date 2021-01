Ein Kran holte den Wagen des 24-Jährigen aus dem Graben heraus (Symbolbild). (Patrick Seeger/DPA)

Weyhe-Leeste. Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Sonntagnachmittag an der Hauptstraße in Leeste gekommen. Eine 55-Jährige wollte nach links in die Straße Böttcherei abbiegen. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 24-Jähriger zu spät, woraufhin er versuchte, nach links auszuweichen. Dabei prallte er gegen die Fahrerseite der 55-Jährigen und der Wagen des 24-Jährigen rutschte in einen Graben. Verletzt hat sich laut Polizei niemand. Das Fahrzeug musste mittels eines Krans aus dem Graben geborgen werden. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben 1500 Euro.