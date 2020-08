Unbekannte haben auf dem Parkplatz am Wieltsee ein Auto massiv beschädigt (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es in der Zeit zwischen Dienstag, 18. August, und Sonntag, 23. August, auf dem Parkplatz des Wieltsee an der Rieder Straße in Weyhe gekommen. Laut Polizeibericht hatte der Eigentümer seinen Wagen dort geparkt. Als er am Sonntagmorgen zurückkehrte, musste er feststellen, dass die gesamte Verglasung des Wagens zerstört und auch weitere Teile der Karosserie stark beschädigt worden sind. An dem Auto entstand ein Schaden von geschätzten 15 000 Euro, wie die Beamten weiter mitteilen.