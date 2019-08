Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Ein Auto ist laut Polizei am Dienstagmorgen beinahe in eine Gruppe Kinder gefahren. Die wartete gegen 8 Uhr am Dinklager Weg in Moordeich an einer Schulbushaltestelle, als es zu diesem Fall von Straßengefährdung kam. Ein unbekannter Fahrzeugführer steuerte demnach mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem roten Wagen auf die Kinder zu, eines davon soll nur durch „reaktionsschnelles Ausweichen“ eine Kollision vermieden haben. Das Kennzeichen beginnt den Beamten zufolge mit SY. Der Fahrer oder Zeugen, die etwas zu dem Fahrzeug aussagen können, sind aufgerufen, sich bei der Polizei in Weyhe unter 04 21 / 8 06 60 zu melden.