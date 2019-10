Stuhr-Groß Mackenstedt. Zu einem Fahrzeugbrand auf der A 1 sind die Ortsfeuerwehren Groß Mackenstedt und Brinkum sowie der Rettungsdienst am Sonntagmorgen gerufen worden. Kurz hinter dem Dreieck Stuhr in Fahrtrichtung Hamburg stand ein Auto im Frontbereich in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. „Die beiden Insassen hatten das Fahrzeug bereits eigenständig und unverletzt verlassen können“, teilt Christian Meinen mit, Sprecher der Brinkumer Wehr. Ein Trupp unter Atemschutz habe das Feuer schnell ablöschen können. Nach 75 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort war, beendet.