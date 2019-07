Weyhe-Dreye. Ein Auto und ein LKW sind am Freitagmorgen in Dreye mit den Seitenspiegeln gegeneinander gestoßen. Laut Polizei befuhr ein 50-Jähriger aus Weyhe mit seinem Wagen die Südumgehung Dreye in Richtung Bremen, als ihm unmittelbar vor der Einmündung Löwenhof ein Lasterfahrer entgegen kam und auf die Spur des Weyhers geriet. Nach der Berührung, bei der ein nicht näher genannter Schaden entstand, setzte der Fahrer des Lastwagens seinen Weg einfach fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.