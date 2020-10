Die Feuerwehr musste an verschiedenen Stellen das Öl abbinden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Feuerwehr Brinkum ist am Freitagnachmittag gegen 15.37 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung gerufen worden. Aufgrund einer defekten Dieselleitung verlor ein Auto auf der Strecke vom Brinkumer ZOB bis zum Ochtumpark in Brinkum-Nord Kraftstoff, wie Feuerwehrsprecher Christian Meinen berichtet. „Die Kräfte der Feuerwehr haben im Rahmen der Gefahrenabwehr auf der Strecke an verschiedenen Kreuzungsbereichen den ausgelaufenen Kraftstoff mit Ölbindemittel abgebunden“, sagt er weiter. Nach einer Stunde war der Einsatz abgearbeitet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.